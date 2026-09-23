Tổng thống Iran gửi thông điệp gì khi phát biểu tại LHQ?

Trong bài phát biểu nói trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào lợi dụng eo biển Hormuz để "áp đặt hành vi gây hấn lên chúng tôi", theo CNN.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ) ngày 23.9 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không thể chấp nhận việc một số bên được tự do tiếp cận và trục lợi từ tuyến đường thủy này, trong khi lại sử dụng chính tuyến đường đó để gây hấn, gây bất ổn và ngăn cản chúng tôi tiếp cận vùng biển của mình. Họ chặn quyền tiếp cận của chúng tôi đối với tuyến đường thủy của chính mình", ông Pezeshkian phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh rằng ông mong muốn hợp tác để đảm bảo an ninh khu vực. "Iran không coi các nước láng giềng là đối thủ cạnh tranh về an ninh", ông khẳng định.

Cũng trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố rằng Iran "sẽ không bao giờ cúi đầu hay quỳ gối", đồng thời kêu gọi các quốc gia khác hợp tác để theo đuổi "hòa bình và ổn định thực sự" trước những hành động mà ông mô tả là "bắt nạt".

Đề cập bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22.9, nhà lãnh đạo Iran nói rằng ông Trump "cần hiểu rõ rằng sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh cấm vận, sự gia tăng áp lực và hành vi bắt nạt".

Phát biểu của ông Trump tại LHQ: Từ các vấn đề thế giới đến 'siêu trí tuệ'

Trong bài phát biểu hôm 22.9, ông Trump đã đưa ra các lập luận ủng hộ cuộc chiến chống Iran, khẳng định ông đã ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo rằng ông có thể "xóa sổ Cộng hòa Hồi giáo" nếu không đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Pezeshkian hôm nay tuyên bố rằng Tehran đang theo đuổi công nghệ hạt nhân "vì sự phát triển, chứ không phải để đe dọa các xã hội bằng vũ khí", và "chúng tôi mong muốn hợp tác vì an ninh".

"Chúng tôi tìm kiếm năng lượng để phát triển", ông Pezeshkian phát biểu, đồng thời phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như điều mà ông mô tả là sự kỳ thị đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Pezeshkian cũng khẳng định rằng các hệ thống phòng thủ của Iran là yếu tố cần thiết để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh: "Iran cần phải hùng mạnh để tránh bị đe dọa, cũng như để ngăn chặn nguy cơ đe dọa đến tương lai của đất nước".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với phát biểu của Tổng thống Pezeshkian.