Trung Quốc chuẩn bị gửi cặp gấu trúc đến Mỹ

Một gấu trúc ở vườn thú quốc gia Washington D.C ảnh: reuters

"Gấu trúc lâu nay là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ", Reuters ngày 24.9 dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết tại buổi lễ ở Nhà Trắng. "Hôm nay, tôi có một tin vui muốn chia sẻ", nhà lãnh đạo nói về thông tin gấu trúc chuẩn bị đến Mỹ.

Cụ thể, gấu trúc đực Ping Ping và gấu trúc cái Fu Shuang sẽ sớm đến vườn thú Atlanta ở bang Georgia.

Đại diện vườn thú Atlanta từ chối chia sẻ thông tin về ngày đến dự kiến của cặp gấu trúc. Hồi tháng 4, nơi này đã thông báo về thỏa thuận đạt được với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc liên quan đến cặp gấu trúc.

AFP lúc đó dẫn thông báo của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc cho hay Ping Ping và Fu Shuang cặp gấu trúc này đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống gấu trúc Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Trước khi đón cặp gấu trúc trên, vườn thú Atlanta từng nuôi gấu trúc từ năm 1999 đến 2024.

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Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ việc đưa gấu trúc ra nước ngoài trong khi cho các vườn thú quốc tế thuê theo mô hình thường được gọi là "ngoại giao gấu trúc".

Truyền thống "ngoại giao gấu trúc" bắt đầu năm 1957 khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông tặng gấu trúc Ping Ping cho Liên Xô. Bắc Kinh cũng tặng 2 con gấu trúc cho Mỹ năm 1972 khi hai nước bắt đầu đối thoại hướng đến bình thường hóa quan hệ.

Đến năm 1984, Trung Quốc ngừng tặng gấu trúc vì số lượng loài này suy giảm và chuyển sang cơ chế cho thuê, thường theo cặp với thời hạn 10 năm. Khi cặp gấu trúc sinh con trong lúc ở nước ngoài, con của chúng vẫn thuộc về Trung Quốc và thường được đưa hồi hương khi còn nhỏ.