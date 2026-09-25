Bước đệm khai màn thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đối tác thay vì đối thủ

Vào sáng qua 24.9 (theo giờ VN), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Mỹ lần đầu tiên sau 11 năm. Sự kiện lần này đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc hồi tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C ẢNH: REUTERS

Tân Hoa xã dẫn bài phát biểu của ông Tập khi vừa đến Mỹ nhấn mạnh định hướng cốt lõi rằng Trung Quốc và Mỹ "nên là đối tác hơn là đối thủ". Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hai nước đều là những quốc gia lớn, nhân dân hai bên có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời và lợi ích đan xen sâu sắc. Ông Tập nêu rõ thành công của nước này chính là cơ hội phát triển của nước kia, từ đó mở ra không gian để hai bên cùng giải quyết các thách thức toàn cầu và mang lại tương lai ổn định cho thế giới.

Về phía Mỹ, Washington cũng kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ mang lại những kết quả kinh tế thực chất. Reuters dẫn lời Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai bên đang nỗ lực hướng tới tiến triển trong mở cửa thị trường nông sản, dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy tiến độ các hợp đồng thương mại lớn.

Bầu không khí đối thoại được củng cố khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Washington và Bắc Kinh đã thống nhất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, kéo dài đến ngày 10.1.2027. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thảo luận về giảm thuế đối với các mặt hàng không nhạy cảm trị giá 30 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Washington D.C ẢNH: AFP

"Mỏ neo" cho quan hệ

Giới quan sát nhận định chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt nhiều biến động kinh tế, địa chính trị. Là hai nền kinh tế hàng đầu, có ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng quốc tế, việc Mỹ và Trung Quốc duy trì các kênh đối thoại thực chất là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn những đứt gãy mới và giữ nhịp ổn định cho thế giới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tiếp xúc cấp cao, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tuần trước, đã khẳng định "ngoại giao nguyên thủ chính là mỏ neo của quan hệ Mỹ - Trung". Ngoài vấn đề quan hệ kinh tế và thương mại, chuyến thăm còn tạo cơ hội để hai nước thảo luận về các vấn đề an ninh quan trọng. Liên quan đến an toàn trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington đang hướng tới ý tưởng thiết lập một cơ chế liên lạc trực tiếp giữa hai nước tương tự "đường dây nóng" thời Chiến tranh Lạnh, nhằm kịp thời cảnh báo các rủi ro và ngăn ngừa nguy cơ xung đột bắt nguồn từ công nghệ mới, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C ẢNH: AFP

Nhìn chung, dù còn không ít khác biệt, việc Mỹ và Trung Quốc sẵn sàng thiết lập các khuôn khổ hợp tác cho thấy nỗ lực quản trị rủi ro từ cả hai phía. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo động lực hạ nhiệt điểm nóng cạnh tranh, củng cố hơn vai trò hợp tác kinh tế, thương mại trong việc giữ thăng bằng cho quan hệ Mỹ - Trung.