Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại, trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.