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    Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại
    VideoThế giới

    Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại

    La Vi-Khánh An
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại, trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

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