Bangkok ngập lụt nghiêm trọng

Giới chức Bangkok đã tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn thủ đô Thái Lan vào ngày 26.9, sau khi gần 48 giờ mưa lớn khiến nhà cửa, cửa hiệu và đường sá ngập trong nước, người dân phải lội qua dòng nước sâu tới ngang eo.

Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận của thành phố, động thái này trao cho các cơ quan địa phương những quyền hạn đặc biệt để triển khai hành động.

Mỹ ra sức cô lập Iran về mặt kinh tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã cử các phái đoàn đi khắp thế giới để gây sức ép buộc các nước phải cô lập Iran về mặt kinh tế, đồng thời hoan nghênh các biện pháp hạn chế mới nhắm vào các hãng hàng không và ngân hàng của nước này, theo AFP sáng 27.9.

"Theo chỉ đạo của tôi, các nhóm công tác đã được cử đi khắp toàn cầu để làm việc với các quốc gia và yêu cầu họ hành động chống lại chính quyền Iran. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả", ông chia sẻ trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent Ảnh: Reuters

Ông Bessent nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Oman đã ngừng các chuyến bay đến từ hãng hàng không tư nhân Mahan Air, trong khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã dừng toàn bộ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran. Ông Bessent cũng nhấn mạnh các biện pháp hạn chế mới trong lĩnh vực ngân hàng.

Ả Rập Xê Út yêu cầu khôi phục nguyên trạng eo biển Hormuz như trước ngày 28.2

Ả Rập Xê Út ngày 26.9 cảnh báo các thành viên Liên Hiệp Quốc rằng những nỗ lực ngăn chặn các tuyến đường thủy tại Trung Đông là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tự do hàng hải trên tất cả các tuyến đường thủy quốc tế, đặc biệt là eo biển Hormuz, eo biển Bab al-Mandab, biển Đỏ và Vịnh Aden". Ông cũng yêu cầu "khôi phục nguyên trạng tại eo biển Hormuz như trước ngày 28.2, mà không áp đặt bất kỳ khoản phí hay thuế nào.



Tổng thống Trump nói không với đề xuất mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, đổi lấy việc thực hiện một số điều kiện, bao gồm lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Giáo hoàng cầu nguyện cho nước Pháp tại Paris

Giáo hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho nước Pháp tại thánh địa Lourdes, sau khi di chuyển dọc đại lộ Champs-Élysées trên chiếc chuyên xa và cử hành thánh lễ ngoài trời trước hàng trăm nghìn tín đồ tại Paris tối 26.9.

Giáo hoàng đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Pháp, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới quốc gia này trong gần hai thập niên qua.

Giáo hoàng trên chuyên xa tại Paris Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga - Đức lần đầu gặp nhau kể từ sau chiến sự Ukraine

Ngoại trưởng Nga và Đức đã gặp nhau tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26.9. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên của hai người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Quan hệ giữa Moscow và Berlin đã trở nên nguội lạnh sau chiến sự Ukraine và căng thẳng càng leo thang sau vụ việc liên quan đến máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle ở miền đông nước Đức hồi tháng 8.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov Ảnh: Reuters

Dù gặp nhau, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo rằng ông không nhận được thông tin gì mới từ người đồng cấp Đức trong cuộc hội đàm so với những gì Berlin đã công khai trong các tuyên bố chính thức trước đó. "Tôi đã nói thẳng với ông ấy rằng... lẽ ra ông chỉ cần gọi điện cho tôi và bảo: 'hãy đọc tuyên bố của tôi' là được", ông Lavrov nói.

Tuy vậy, các quan chức từ cả hai phía cho biết hai bộ trưởng vẫn thảo luận về quan hệ song phương và cuộc chiến tại Ukraine, theo Reuters ngày 27.9.

