Mưa lũ tiếp diễn, Thái Lan điều hơn 10.000 binh sĩ tham gia ứng phó

Một con phố ngập nước trong mưa lớn ở Bangkok hôm 26.9 ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post ngày 27.9 đưa tin Thái Lan điều hơn 10.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong bối cảnh mưa lớn gây ngập nặng tại các khu vực ở thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh trên cả nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen đã chỉ đạo các đơn vị duy trì hoạt động suốt ngày đêm tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời cung cấp phương tiện vận chuyển và trang thiết bị cho người dân cũng như các cơ quan địa phương.

Ông chỉ đạo các chỉ huy theo dõi sát sao tình hình và nhanh chóng triển khai hỗ trợ cho các cộng đồng. Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang cũng sẽ hỗ trợ chính phủ khi các cơ quan tại những khu vực bị ảnh hưởng có yêu cầu.

Tại Bangkok, mưa lớn kéo dài gây ngập tại nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông và buộc nhiều người phải sơ tán, trong bối cảnh cơ quan chức năng tuyên bố thủ đô Thái Lan là khu vực thảm họa.

Lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở Bangkok kể từ ngày 24.9 đã vượt 30 cm. Nước lũ tràn khắp thành phố, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm và phía đông.

Mặc dù không phải toàn bộ Bangkok đều bị ngập, thành phố vẫn tuyên bố cả 50 quận là khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt nhằm tạo điều kiện cho chính quyền ứng phó kịp thời. Theo AP dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, hơn 200 điểm trú ẩn đã được thiết lập trên khắp thành phố và khoảng 4.200 người đã đến đây lánh nạn.

Hơn 84.000 người tại 21 tỉnh thành tại Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt, đặc biệt là ở khu vực miền trung.

Cơ quan kiểm soát không lưu xác nhận hoạt động bay vẫn diễn ra bình thường, nhưng một số chuyến bay có thể bị chậm trễ.

Tờ The Nation dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo các cơ quan phối hợp ứng phó mưa lũ, ưu tiên cảnh báo nhanh, sẵn sàng và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ London hôm 26.9 để rà soát tình hình lũ lụt tại nhiều khu vực ở Thái Lan. Nhà lãnh đạo đang ở chặng cuối của chuyến công du nước ngoài, sau khi đến Nhật Bản và Mỹ.

"Tôi muốn tất cả các cơ quan phối hợp hiệu quả và hỗ trợ người dân nhiều nhất có thể", ông chỉ đạo, đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp của Bangkok, khẳng định rằng công tác ứng phó lũ lụt tại thủ đô không nên xem là trách nhiệm riêng của Thống đốc Bangkok.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), mưa lớn đến rất lớn có thể tiếp diễn khắp Thái Lan cho đến hết ngày 27.9, trước khi giảm dần vào ngày 28.9.