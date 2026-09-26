Thủ đô Thái Lan ngập sâu, người dân bì bõm lội nước

Giới chức Bangkok ngày 26.9 cho biết lượng mưa tích tụ đã vượt 20 cm, khiến nhiều kênh rạch chính trong thành phố đầy nước. Nước ngập lan rộng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm và phía đông thủ đô, làm nhiều tuyến đường ùn tắc hoặc không thể lưu thông.

Các tuyến phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan ngày 26.9.2026 ẢNH: AP

Tính đến chiều 26.9, hơn 84.000 người tại 21 tỉnh, thành của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tập trung chủ yếu ở khu vực miền trung. Chính quyền địa phương đã gửi cảnh báo khẩn cấp đến người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.

AFP dẫn nhiều hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy nhiều tuyến đường chính chìm trong nước, trong khi một số phương tiện phải bỏ lại do nước dâng quá cao. Tại khu On Nut ở phía đông nam Bangkok, nhiều người dân lội qua đoạn đường ngập tới đầu gối và dùng bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước lũ ở Bangkok, Thái Lan ẢNH: AP

"Nước cứ liên tục tràn vào. Giờ rất khó ra ngoài, nước đã ngập đến ngang eo tôi", ông Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một người bán hàng rong sống gần kênh ở phía bắc trung tâm Bangkok, nói với AFP. Ông cho biết phải đóng cửa hàng trong hai ngày và nhận định đợt ngập lần này nghiêm trọng hơn những lần trước.

Người dân lội qua vùng nước lũ dọc đường quận Bang Bua, Bangkok ẢNH: AFP

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết khu vực phía đông thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế do các kênh rạch đã gần đầy.

"Trời vẫn tiếp tục mưa và chúng tôi đang cố gắng hết sức để bơm nước ra ngoài, nhưng các kênh đã đầy", ông Chadchart viết trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo những khu dân cư ven kênh đối mặt nguy cơ ngập cao.

Ông khuyến cáo người dân di chuyển phương tiện lên nơi cao, đồng thời đề nghị những bệnh nhân nằm liệt giường hoặc phụ thuộc thiết bị y tế cân nhắc tạm thời chuyển đến bệnh viện. Hệ thống tàu điện ngầm MRT cũng mở miễn phí nhiều bãi đỗ xe để người dân gửi phương tiện đến ngày 2.10.

Người dân di chuyển qua qua vùng nước lũ ở Bangkok ẢNH: AP

Cục khí tượng Thái Lan dự báo mưa lớn còn tiếp diễn tại nhiều khu vực đến ngày 27.9 do ảnh hưởng của vùng áp thấp mạnh kết hợp gió mùa tây nam. Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ bùn và nước sông tràn bờ ở miền đông, đông bắc và miền trung.