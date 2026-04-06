Thái Lan ban bố vùng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/04/2026 06:10 GMT+7

Ba tỉnh miền bắc Thái Lan gồm Chiang Mai, Lamphun và Phayao đã phải đặt trong tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí nguy hiểm kéo dài, theo Bangkok Post ngày 5.4.

Thông báo được ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, công bố trong bối cảnh cháy rừng, khói mù và bụi mịn đang ảnh hưởng 17 tỉnh khu vực phía bắc.

Theo công ty giám sát chất lượng không khí iQAir (Thụy Sĩ), Chiang Mai đã đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong 5 ngày liên tiếp. Chiều 4.4, chỉ số AQI tại đây là 206 - mức "rất không lành mạnh", với nồng độ PM2.5 ở mức 131 µg/m3, cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn quốc gia là 37,5 µg/m3.

Thái Lan ban bố vùng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Người đi bộ băng qua đường ở Chiang Mai, Thái Lan ngày 2.4.2026

ẢNH: AFP

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường điều phối ứng phó khủng hoảng, đồng thời cho phép các thống đốc tỉnh sử dụng quỹ ứng trước và các nguồn ngân sách liên quan để triển khai biện pháp khẩn cấp. Qua đó, chính quyền địa phương có thể đẩy nhanh nỗ lực kiểm soát thảm họa và hỗ trợ kịp thời các thiệt hại về người và tài sản, theo báo Nation của Thái Lan.

Mùa khói mù tại miền bắc Thái Lan thường đạt đỉnh từ tháng 2 - 4, chủ yếu do hoạt động đốt rơm rạ, cháy rừng và khói xuyên biên giới. Giới chức y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang và đi khám nếu có triệu chứng hô hấp.

Trong một diễn biến khác, tại Nam Á, mưa lớn và bão đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng tại Afghanistan và Pakistan trong 2 tuần qua, theo AFP ngày 5.4. Tại Afghanistan, mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 3 đã gây lũ lụt, sạt lở đất và phá hủy nhà cửa, mùa màng, làm 77 người chết và 137 người bị thương. Tại Pakistan, 44 người đã tử vong do mưa lớn.

Có thể đi tù vì trò Cá tháng tư ở Thái Lan

Có thể đi tù vì trò Cá tháng tư ở Thái Lan

Chính phủ Thái Lan hôm nay 1.4 đã lên tiếng cảnh cáo nghiêm khắc những người dùng mạng xã hội ở nước này không nên đùa quá trớn trong ngày Cá tháng tư, nếu không muốn bị phạt hoặc thậm chí đi tù.

