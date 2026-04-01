Dự báo thời tiết hôm nay 1.4: Không khí lạnh gây mưa lớn trên 100 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 1.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc chấm dứt nắng nóng, gây ra mưa ở nhiều nơi. Trong khi đó, các tỉnh miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng.

Không khí lạnh đã tràn về miền Bắc gây ra mưa rào ở nhiều nơi ẢNH: ĐINH HUY

Cụ thể, trong đêm qua 31.3 và sáng sớm hôm nay, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 23 độ vĩ bắc đã gây mưa rào và giông rải rác ở miền Bắc, một số nơi có mưa lớn.

Theo thống kê từ các trạm quan trắc, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.3 đến 3 giờ ngày 1.4 có nơi trên 60 mm như: Trung Thành (Tuyên Quang) là 106,6 mm; Bạch Ngọc 2 (Tuyên Quang) 75,4 mm; Yên Lập (Phú Thọ) 68,8 mm…

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, các tỉnh miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) hôm nay tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 40 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 4 - 5 và có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua 31.3, khu vực Tây Bắc bộ và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh miền Bắc, trời chuyển mát, vùng núi se lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi; chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 1 - 2.4, các tỉnh miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 35 độ C.