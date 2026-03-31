Đêm nay 31.3, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa 2 ngày

Phan Hậu
Phan Hậu
31/03/2026 17:05 GMT+7

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc từ đêm nay 31.3 và sẽ gây ra mưa rào, giông rải rác. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có mưa đá, giông lốc.

Chiều 31.3, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23 - 26 độ vĩ bắc sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và nén rãnh áp thấp, dự báo thời tiết từ đêm nay 31.3 đến sáng 1.4, các tỉnh miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 40 mm. Trong mưa giông 2 ngày tới, người dân miền Bắc cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo từ đêm nay 31.3, vùng biển vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 4 - 5 và có mưa rào và giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tràn xuống khiến miền Bắc từ ngày 1.4 chấm dứt nắng nóng, trời chuyển mát, vùng núi se lạnh. 

Sự chuyển tiếp này cũng sẽ khiến vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ những ngày tới có khả năng xảy ra giông lốc mạnh, kèm theo sấm sét, mưa đá.

Trước đó, trong các ngày 29 - 30.3, miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa giông trên diện rộng. Một số tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã có mưa đá, gây thiệt hại về tài sản.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lý giải nguyên nhân của đợt mưa giông mạnh kèm mưa đá đầu mùa nói trên là do một vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng Lào sang miền Bắc nước ta gặp nền nhiệt độ đang cao (do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây) khiến mây giông phát triển rất mạnh, từ đó xuất hiện mưa đá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, hôm nay 31.3, các khu vực Tây Bắc bộ và Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C. Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C, Hà Tĩnh 38,2 độ C…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1.4, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Tây Bắc bộ và từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Các tỉnh Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.3: Nắng nóng miền Bắc 'xung đột' không khí lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 31.3: Nắng nóng miền Bắc 'xung đột' không khí lạnh

Dự báo thời tiết ngày 31.3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Đông Nam bộ. Còn ở miền Bắc, Bắc Trung bộ hôm nay là ngày nắng nóng cuối cùng trước khi đón đợt không khí lạnh.

