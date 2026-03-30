Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, đề phòng mưa đá trở lại

Ngày 30.3, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về nguyên nhân của 2 đợt mưa giông, mưa đá liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và dự báo khối không khí lạnh yếu tác động đến thời tiết miền miền Bắc, Bắc Trung bộ những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Không khí lạnh yếu khiến thời tiết miền Bắc se lạnh từ ngày 1- 2.4, đề phòng có mưa đá, giông lốc ẢNH: PHAN HẬU

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong khoảng từ sáng ngày 29.3 đến sáng sớm ngày 30.3, các tỉnh miền Bắc xuất hiện 2 đợt mưa rào và giông trên diện rộng. Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29.3 và đợt thứ hai là mưa giông mạnh bắt đầu khoảng 1 giờ sáng ngày 30.3 và kéo dài đến khoảng 7 - 8 giờ sáng cùng ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, mưa giông xảy ra ở nhiều nơi, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 29.3 đến đầu giờ chiều ngày 30.3 tại một số trạm vượt 50 mm như: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4 mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4 mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3 mm Trong thời gian nói trên, một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã xảy ra hiện tượng mưa đá, giông lốc gây ra thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, nguyên nhân của đợt mưa giông mạnh kèm mưa đá đầu mùa là do một vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng Lào sang miền Bắc. Khi tới miền Bắc, vùng hội tụ gió này gặp nền nhiệt độ đang cao (do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây), làm cho mây giông phát triển rất mạnh, từ đó gây ra mưa giông mạnh và xuất hiện mưa đá.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, ngay sau 2 đợt mưa giông nói trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 30 - 31.3, các tỉnh Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế sẽ xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35 - 38 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc bộ trong ngày 30.3 sẽ có nắng nóng cục bộ, sau đó đến ngày 31.3 có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Đón không khí lạnh yếu, miền Bắc se lạnh 2 ngày đầu tháng 4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm ngày 31.3 đến ngày 1.4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Theo đó, trong 2 ngày đầu tháng 4, thời tiết miền Bắc sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, mưa giông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa do tác động của khối không khí nóng và không khí lạnh. Theo đó, trong những ngày tới, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra giông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ sét đánh, mưa đá, gió giật mạnh.

"Những hiện tượng thời tiết như giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh... thường xảy ra nhanh, bất ngờ có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân. Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện", ông Lâm khuyến cáo.

Miền Trung nắng nóng có nơi trên 38 độ C Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 30.3, từ Nghệ An đến Đà Nẵng có nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 36 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) là 36,4 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 37,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38,2 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) là 36,8 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) là 36,8 độ C. Dự báo thời tiết ngày 31.3, khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng vùng núi phía tây từ Nghệ An đến TP.Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Dự báo từ ngày 1.4, nắng nóng ở các khu vực nói trên giảm dần.



