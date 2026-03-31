Dự báo thời tiết hôm nay 31.3: Nắng nóng miền Bắc 'xung đột' không khí lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 31.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có ngày nắng nóng cuối cùng trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ yếu, nguy cơ xảy ra mưa giông, mưa đá trong những ngày tới.

Miền Bắc nắng nóng trước ngày đón không khí lạnh ẢNH: TN

Trong hôm qua 30.3, thời tiết từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 37 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) là 38,6 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 39,1 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37,9 độ…

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Riêng vùng núi phía tây từ Nghệ An đến TP.Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 31.3 và ngày 1.4, miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Trong đó, thời tiết TP.HCM hôm nay có nắng, gió nhẹ, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C; cao nhất từ 33 - 35 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ đêm nay 31.3 đến ngày 1.4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh này, thời tiết miền Bắc từ ngày 1 - 2.4 trời sẽ chuyển sang trạng thái mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Tuy nhiên, do sự chuyển tiếp đột ngột của thời tiết ở miền Bắc sẽ có sự "xung đột" giữa khối không khí nóng và không khí lạnh khiến khu vực vùng núi và trung du, Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra giông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tháng 4 - 5 là giai đoạn chuyển mùa, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra nhiều hơn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, hạn chế ra di chuyển ngoài đường khi trời có mưa giông.