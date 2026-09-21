Sri Lanka đưa các nhà sư lên máy bay cầu mưa

“Trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với những khó khăn do thời tiết khô hạn, chiếc máy bay này đã cất cánh lên bầu trời như một hành động tượng trưng cho lòng nhân ái”, lực lượng không quân Sri Lanka cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong suốt chuyến bay tối ngày 19.9, ba nhà sư mặc áo cà sa màu nghệ đã tụng kinh, cầu nguyện với hy vọng chấm dứt hạn hán. Trong khi đó, các phi công rắc nước thánh từ những chai nhựa 5 lít xuống các khu vực bên dưới, theo AFP.

Một quan chức không quân nói với AFP rằng các nhà sư được đưa đi bằng máy bay cánh cố định Y-12.

Các nhà sư mặc áo cà sa màu nghệ đã tụng kinh cầu nguyện trong suốt buổi tối ngày 19.9 ẢNH: KHÔNG QUÂN SRI LANKA

Cơ quan khí tượng Sri Lanka cảnh báo nước này có thể vừa đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, vừa hứng chịu mưa lớn trong những tháng còn lại của năm 2026. Bên cạnh đó, quốc gia chủ yếu dựa vào nông nghiệp này cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khí hậu El Nino được đánh giá là tồi tệ nhất.

Trong khi các nhà sư cầu nguyện cho mưa xuống những vùng bị hạn hán, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện mưa lớn tại các khu vực khác của quốc gia Nam Á với 22 triệu dân này.

Tại Yala, công viên động vật hoang dã lớn nhất Sri Lanka ở phía đông nam, 2 trong số 6 khu vực đã phải đóng cửa, không cho du khách tham quan do hạn hán.

Các chuyên gia thời tiết cũng dự báo tình trạng khô hạn sẽ nhường chỗ cho những trận mưa lớn từ cuối tháng 9 đến tháng 12. Tuy nhiên, những cơn mưa này dự kiến sẽ được tiếp nối bởi 1 đợt hạn hán kéo dài vào đầu năm 2027.

Theo các quan chức, các hồ chứa nước, bao gồm những hồ cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện, hiện chỉ đạt khoảng 50% dung tích. Mức này được đánh giá là khá tốt so với những năm trước, nhưng vẫn làm dấy lên lo ngại nếu tình trạng hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn vào năm tới.

Công ty điện lực Sri Lanka cũng từng tổ chức các buổi lễ tôn giáo để cầu xin thần linh khi mực nước tại các hồ chứa thủy điện xuống thấp.