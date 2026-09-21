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Đảng nước Nga thống nhất dẫn đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20.9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, ở mức hơn 56%.

Kết quả thăm dò cho thấy, đảng nước Nga thống nhất do cựu Tổng thống Dmitry Medvedev làm chủ tịch đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra trong 3 ngày từ 18-20.9.

Một điểm bầu cử ở thủ đô Moscow Ảnh: AFP

Mỹ - Trung có cuộc thảo luận "thành công" về thương mại và AI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã ca ngợi cuộc thảo luận về thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI) với các quan chức Trung Quốc vào ngày 20.9 là rất thành công, đồng thời cho biết hai bên đã bàn về việc tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến các mối đe dọa từ AI.

"Chúng tôi vừa có một cuộc trao đổi rất thành công với phía Trung Quốc về thương mại và AI", AFP sáng 21.9 dẫn lời ông Bessent phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài cả ngày với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này.

Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, ông Bessent cho biết Mỹ đã đề xuất "một cơ chế thông báo giữa hai nước, và chúng tôi mong muốn có một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như các mối đe dọa chung".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau cuộc gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20.9 tại New York Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức lên tiếng sau thất bại lớn của đảng CDU ở cấp bang

AFP sáng 21.9 đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết sẽ kiên định với lộ trình hiện tại bất chấp những thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tại hai bang trước đảng cực hữu AfD và đảng cực tả Die Linke.

"Những gì cần thực hiện lúc này đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên định và lòng kiên nhẫn", ông Merz phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của đảng CDU (đảng trung hữu của ông) ở Berlin. "Tôi sẽ thể hiện những phẩm chất này trên cương vị chủ tịch đảng CDU và, quan trọng hơn cả, là với tư cách thủ tướng của đất nước".

Theo kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu của các đài truyền hình công cộng ARD và ZDF, đảng AfD đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao (khoảng 37%) so với mức 35% của đảng trung tả SPD tại bang Mecklenburg-Western Pomerania ở vùng đông bắc. Đảng CDU của ông Merz đã tụt xuống dưới ngưỡng 5%, đồng nghĩa với việc đảng này bị loại khỏi cơ quan lập pháp bang. Đây là kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay và là một kết cục mà chính ông Merz thừa nhận là một "thảm họa".

Những người ủng hộ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo dõi bài phát biểu được phát sóng của Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin ngày 20.9 Ảnh: Reuters

Bão áp sát, Nhật Bản hủy một số sự kiện, giao thông gián đoạn

Bão Dujuan áp sát miền trung và miền đông Nhật Bản, gây gián đoạn giao thông và buộc phải hủy bỏ nhiều sự kiện ngay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày của nước này, theo Kyodo News.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) có kế hoạch tạm dừng một số chuyến tàu cao tốc tại tỉnh Chiba (gần Tokyo) ngày 21.9, trong khi Hãng hàng không All Nippon Airways sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ đảo Hachijo, hòn đảo nằm cách thủ đô Nhật Bản khoảng 280 km về phía nam.

Theo thông tin trên trang web chính thức, các buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ lễ hội âm nhạc "Rock in Japan" tại tỉnh này, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản, cũng đã bị hủy bỏ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão đang di chuyển theo hướng bắc và có thể gây mưa lớn.