Hai cụ ông ẩu đả giành ghế ở biển Hy Lạp, một người tử vong

Báo The Guardian ngày 20.9 đưa tin cảnh sát Hy Lạp đang điều tra cái chết của một người đàn ông 82 tuổi sau cuộc ẩu đả trên bãi biển Vouliagmeni, cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 25 km về phía nam.

Bãi biển Vouliagmeni tại Hy Lạp ẢNH: AFP

Ban đầu, nạn nhân đã đấu khẩu với một cụ ông 76 tuổi khác (đi cùng một phụ nữ 21 tuổi). Nguyên nhân được cho là những xích mích khi muốn giành ghế nghỉ ngơi tại bãi biển vào ngày 20.9. Tuy nhiên, màn to tiếng đã nhanh chóng trở thành cuộc xô xát. Nạn nhân 82 tuổi bị thương nặng và lên cơn đau tim. Dù được xe cấp cứu nhanh chóng đưa đến bệnh viện, cụ ông đã không qua khỏi và tử vong lúc trưa ngày 20.9.

Các nhà chức trách lập tức ra lệnh khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong, theo trang Greek Reporter. Cảnh sát hiện đang tạm giữ người đàn ông 76 tuổi và phụ nữ 21 tuổi đi cùng, đồng thời triệu tập ban quản lý bãi biển để thẩm vấn nhằm làm rõ tình tiết vụ việc.

Một nguồn tin chia sẻ với truyền thông rằng vụ xô xát giữa hai người cao tuổi là điều gây sốc tại Hy Lạp, nơi những bất đồng thường chỉ dừng lại ở mức to tiếng.

Những tranh chấp giành ghế tắm nắng vốn không hiếm tại các khu nghỉ dưỡng đông đúc ở châu Âu. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng chi phí sinh hoạt kết hợp với sự bức xúc ngày càng tăng trước việc các doanh nghiệp tư nhân chiếm dụng bãi biển để cho thuê ghế với giá đắt đỏ đang làm gia tăng những căng thẳng.