Cụ ông 89 tuổi xả súng tại thủ đô Athens của Hy Lạp, nhiều người bị thương

Khánh An
28/04/2026 19:57 GMT+7

Cụ ông 89 tuổi bị cáo buộc xả súng tại hai địa điểm ở thủ đô Athens của Hy Lạp khiến ít nhất 5 người bị thương, trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cụ ông 89 tuổi xả súng tại thủ đô Athens của Hy Lạp, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Người dân tập trung bên ngoài trụ sở tòa án nơi xảy ra vụ xả súng

ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 28.4 đưa tin cảnh sát tại thủ đô Athens của Hy Lạp đang truy lùng một cụ ông 89 tuổi bị cáo buộc xả súng tại một văn phòng an sinh xã hội và trụ sở tòa án, làm bị thương ít nhất 5 người.

Theo cảnh sát, hung thủ mang theo súng săn và bắn vào văn phòng an sinh xã hội, làm bị thương một nhân viên. Cảnh sát đến hiện trường và đã sơ cứu cho nạn nhân, trong khi tay súng bỏ trốn.

Truyền thông địa phương phát sóng đoạn video từ camera an ninh của một cửa hàng gần văn phòng an sinh xã hội cho thấy một người đàn ông bình tĩnh đi bộ qua đường, tay phải cầm một khẩu súng săn nòng ngắn.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này sau đó đón taxi và nổ súng tại tầng trệt của trụ sở tòa án ở một khu vực khác thuộc trung tâm Athens, khiến nhiều người bị thương. Cảnh sát cho biết thêm rằng họ đã tìm thấy khẩu súng săn.

Đoạn phim trên truyền hình cho thấy các nhân viên cứu thương vận chuyển ít nhất ba người từ tòa án lên các xe cứu thương đang chờ sẵn.

Hãng AP dẫn lời ông Stratis Dounias, người đứng đầu Liên đoàn Nhân viên Tư pháp Athens, cho biết người đàn ông trên đã nổ súng tại tầng trệt của văn phòng tòa án. Ít nhất ba nữ nhân viên tòa án bị thương nhẹ.

Động cơ của vụ xả súng vẫn chưa rõ. Đài ERT cho biết hung thủ đã để lại những phong bì chứa tài liệu gửi cho các cơ quan truyền thông, sau khi xả súng tại tòa án. Truyền thông Hy Lạp xác định nghi phạm là một người thu gom rác ở khu vực Athens.

Bạo lực súng đạn tương đối hiếm ở Hy Lạp, nơi việc sở hữu súng được cho phép nhưng cũng được quản lý rất chặt chẽ.

Nữ du khách Canada bị bắn chết trong vụ xả súng tại Kim tự tháp Mặt trăng thuộc khu khảo cổ Teotihuacan nổi tiếng ở Mexico, trước khi hung thủ tự sát.

