Thế giới

Xả súng ở Mỹ, 8 trẻ em thiệt mạng

Trí Đỗ
21/04/2026 05:15 GMT+7

Một người đàn ông đã bắn chết 8 trẻ em, trong đó có 7 người là con ruột, trong một vụ xả súng vào rạng sáng 19.4 tại TP.Shreveport, bang Louisiana (Mỹ), theo AP.

Ông Chris Bordelon, phát ngôn viên Sở cảnh sát Shreveport, cho biết vụ tấn công diễn ra tại 2 ngôi nhà trong cùng khu phố. Hai phụ nữ, trong đó có vợ thủ phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, bị bắn và hiện trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân từ 3 đến 11 tuổi. Giới chức địa phương cho biết đây là vụ việc mang tính bạo lực gia đình, song động cơ cụ thể vẫn đang được làm rõ. Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân có thể đã bị tấn công khi đang ngủ.

Nghi phạm được xác định là Shamar Elkins (31 tuổi). Sau khi gây án, người này cướp một chiếc xe và bỏ trốn sang khu vực lân cận trước khi bị cảnh sát truy đuổi và "vô hiệu hóa".

Vụ xả súng ở Mỹ khiến 8 trẻ em thiệt mạng tại Shreveport , Louisiana

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ngày 19.4

ẢNH: AP

Hồ sơ cho thấy Elkins từng bị kết án năm 2019 vì sử dụng vũ khí trái phép và điều này có thể khiến người này không đủ điều kiện sở hữu súng hợp pháp. Elkins cũng từng phục vụ trong Lực lượng vệ binh quốc gia Louisiana trong 7 năm (đến tháng 8.2020), theo CNN.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 114 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ. Đây là vụ có số người thiệt mạng cao nhất kể từ vụ xả súng khiến 8 người chết ở ngoại ô Chicago vào tháng 1.2024.

Ông Wayne Smith, Cảnh sát trưởng Shreveport, cho biết ông "bàng hoàng" trước vụ việc. Trong khi đó, Thống đốc Louisiana Jeff Landry và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã đưa ra các tuyên bố riêng biệt bày tỏ sự đau lòng về vụ việc và đánh giá cao phản ứng kịp thời của lực lượng chức năng.

