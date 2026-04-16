Thế giới

Hạ viện Mỹ tiếp nhận kiến nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth

Thụy Miên
16/04/2026 07:52 GMT+7

Hôm 15.4, Hạ viện Mỹ đã tiếp nhận kiến nghị luận tội nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, bao gồm các cáo buộc nghiêm trọng về cách ông xử lý cuộc xung đột Iran cũng như năng lực lãnh đạo nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc trong tháng 4 năm 2026

ảnh: reuters

Nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth do Hạ nghị sĩ Yassamin Ansari của đảng Dân chủ đại diện bang Arizona dẫn đầu, gồm tổng cộng 6 điều khoản. Thứ nhất là phát động cuộc xung đột Iran và gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ. Thứ hai: vi phạm luật xung đột vũ trang và tấn công dân thường. Thứ ba: tắc trách, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý thông tin quân sự nhạy cảm. Thứ tư: cản trở hoạt động giám sát của Quốc hội. Thứ năm: lạm dụng quyền lực và chính trị hóa lực lượng vũ trang. Và cuối cùng, thứ sáu là có hành vi làm tổn hại uy tín của nước Mỹ và quân đội.

Bản nghị quyết dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth phạm "tội nghiêm trọng và có hành vi sai trái", vốn là cơ sở hiến định cho việc luận tội. Văn bản cho rằng ông đã "cố ý phớt lờ Hiến pháp, lạm dụng quyền lực và hành xử hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc pháp quyền".

Nỗ lực luận tội này gần như chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tại Hạ viện trong năm nay, vì đảng Cộng hòa vẫn còn nắm thế đa số, dù hẹp. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ bảo trợ nghị quyết có thể quay lại nỗ lực này nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho rằng nỗ lực luận tội trên chỉ là một động thái khác của phe Dân chủ nhằm gây chú ý, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đã đạt được các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump tại Iran một cách dứt khoát và áp đảo.

Luận tội là bước đầu tiên trong quy trình bãi nhiệm các quan chức thuộc nhánh hành pháp và tư pháp tại Mỹ. Hạ viện chịu trách nhiệm thông qua các điều khoản luận tội, tương tự như cáo trạng truy tố. Sau đó, Thượng viện sẽ tiến hành xét xử để quyết định bị cáo có tội và sẽ bị cách chức hay không.

