Động đất mạnh tại Nhật Bản, sóng thần cao 3 m có thể ập vào bờ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trận động đất với cường độ được ước tính ban đầu là 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía đông bắc Nhật Bản vào chiều 20.4, theo đài NHK.

Tâm chấn được ghi nhận ở Thái Bình Dương và có độ sâu 10 km, theo JMA. Trận động đất được đánh giá ở mức trên 5 trong thang đo địa chấn từ 1-7 của Nhật Bản, đủ mạnh để khiến con người khó di chuyển trên mặt đất. Trong nhiều trường hợp, các bức tường gạch không có bê tông cốt thép kiên cố bị đổ sập.

Sóng thần đổ vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate (Nhật Bản) sau trận động đất hồi năm 2011 ẢNH: REUTERS

JMA cảnh báo sóng thần cao đến 3 m có thể ập vào tỉnh Iwate và các vùng trên đảo Hokkaido. Nhiều vùng khác có thể có sóng thần cao 1 m.

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ngoài bờ biển phía đông đảo Honshu của Nhật Bản, độ sâu 13 km.

Theo cảnh báo được phát trên NHK, người dân được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức khi các đợt sóng đang đến gần bờ và có thể ập vào liên tục. "Tiếp tục sơ tán cho đến khi toàn bộ cảnh báo được dỡ bỏ", NHK khuyến cáo.

Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được khuyên tránh xa bờ biển, cửa sông vì nguy cơ nước dâng tràn bờ, chạy lên điểm cao và nơi an toàn.