Xả súng tại kim tự tháp nổi tiếng Mexico, nữ du khách Canada bị bắn chết

Hãng AFP ngày 21.4 đưa tin một nữ du khách Canada bị bắn chết và năm người khác bị thương bởi một tay súng tại khu di tích khảo cổ Teotihuacan nổi tiếng của Mexico.

Ông Cristobal Castaneda, thư ký an ninh bang Mexico nơi khu di tích tọa lạc, cho biết hung thủ đã tự sát sau khi nổ súng tại điểm du lịch nổi tiếng này, nơi có các kim tự tháp có niên đại trước thời Aztec (1300-1521).

Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy những kẻ có vũ trang bắn súng lục liên tục ở khu vực giữa Kim tự tháp Mặt trăng, trong khi một số du khách tìm chỗ trú ẩn phía sau cầu thang bên dưới và những người khác bỏ chạy.

"Có người đang bắn chúng ta, hãy cẩn thận các bạn, hãy cử lực lượng an ninh đến", theo một giọng nói trong đoạn phim.

Lực lượng chức năng tại hiện trường đã thu giữ một khẩu súng, một con dao và đạn dược chưa sử dụng, đồng thời sơ tán du khách khỏi khu vực.

Du khách người Mỹ Anna Durmont, một nhà sử học nghệ thuật 37 tuổi, kể rằng bà đang đi bộ về phía kim tự tháp thì giật mình khi nhìn thấy các xe cứu hộ và cảnh sát.

"Thực ra lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Mọi việc dường như diễn ra rất có kiểm soát. Công viên đầy những người bán đồ lưu niệm và họ vẫn chưa rời đi. Mãi đến khi đến gần hơn, chúng tôi mới nhận ra đó là một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng", bà Durmont nói và giải thích rằng mình không nghe thấy tiếng súng.

Cơ quan y tế Mexico cho biết một số nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó vì vết thương do đạn bắn, trong đó có một thiếu niên. Một số người đã hoảng loạn và bị thương do ngã xuống cầu thang dốc 47 bậc của kim tự tháp.

Những người bị thương bao gồm hai người Colombia, một người Canada và một người Nga.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết lực lượng an ninh liên bang và tiểu bang đang được triển khai đến hiện trường và chính quyền của bà đang liên lạc với chính phủ Canada.

"Những gì xảy ra hôm nay ở Teotihuacan khiến chúng tôi vô cùng đau lòng. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng và gia đình họ", bà Sheinbaum viết trên X.

Thành phố kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Mexico cũng như một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất gần Mexico City. Hơn 1,8 triệu người đã đến thăm nơi này vào năm 2025.

Mexico City đang chuẩn bị cho sự gia tăng đột biến lượng khách du lịch nước ngoài, trước thềm World Cup 2026 vào tháng 6, giải đấu được đồng tổ chức bởi Mexico, Mỹ và Canada.