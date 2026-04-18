Phát hiện hơn 1.000 mảnh xương người ở thủ đô Mexico

Các nhân viên pháp y đang tìm kiếm những mảnh xương ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 18.4 đưa tin hơn 1.000 mảnh xương người vừa được tìm thấy gần một hồ nước ở Mexico City, chỉ vài tuần trước khi Mexico đăng cai World Cup 2026.

Một nhóm gia đình đang tìm kiếm người thân cho biết những phát hiện kinh hoàng gần hồ Chalco cho thấy một "thực tế tàn khốc" và "một cuộc khủng hoảng pháp y với quy mô không thể lường trước được".

Trong khi chính quyền muốn điều này không được chú ý, các gia đình muốn cả thế giới biết về thảm kịch đang xảy ra ở thủ đô của đất nước, nhóm này cho biết trong một thông cáo.

Tuần trước, chính quyền thành phố đã bắt đầu khai quật khu vực ven hồ ở phía đông Mexico City. Các công tố viên hôm 13.4 thông báo về việc đã tìm thấy khoảng 300 mảnh xương mà họ cho rằng có thể thuộc về ba người.

Tuy nhiên, nhóm tình nguyện cho biết họ đã tìm thấy hơn 1.000 mảnh xương trong và xung quanh khu vực này, bao gồm cả những khu vực đã được các nhân viên chính phủ kiểm tra trước đó.

Những mảnh xương người được tìm thấy gần hồ Chalco ẢNH: AFP

Hơn 480.000 người đã thiệt mạng và 130.000 người khác mất tích trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico kể từ năm 2006, khi chính phủ triển khai quân đội liên bang để đối phó với các băng nhóm ma túy lớn tại nước này.

Một ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã gọi cuộc khủng hoảng người mất tích là "tội ác chống lại loài người", và cáo buộc rằng những nỗ lực tìm kiếm thi thể đã bị cản trở bởi "sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của các công chức".

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã chỉ trích nhận định trên, cho rằng ủy ban này đã bỏ qua các chính sách mới được thực hiện để hỗ trợ gia đình những người mất tích.

Trong cuộc họp với các quan chức thành phố hôm 17.4, các nhà hoạt động yêu cầu việc tìm kiếm phải được tiến hành không gián đoạn cho đến khi hiện trường được kiểm tra kỹ lưỡng.

Cả Mexico City và Guadalajara đều đang chuẩn bị đăng cai các trận đấu World Cup 2026 vào tháng 6, trong khi người biểu tình ở 2 thành phố đều chỉ trích việc chính phủ không điều tra đúng mức các vụ mất tích.