Xả súng ở trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người bị thương

Vi Trân
Vi Trân
14/04/2026 16:49 GMT+7

Một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ đã quay về trường cũ và xả súng trong ngày 14.4, làm ít nhất 16 người bị thương trước khi tự sát.

AP đưa tin vụ xả súng xảy ra tại trường trung học dạy nghề tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 14.4. Tay súng 19 tuổi, mang theo khẩu shotgun (súng hoa cải), đã về lại trường cũ và xả súng bừa bãi.

Thành viên lực lượng an ninh bao vây ngôi trường trong khi học sinh được sơ tán trong vụ xả súng ngày 14.4 tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ)

Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm được triển khai nhưng tay súng không chịu đầu hàng.

Hung thủ trốn trong tòa nhà và sau đó tự sát bằng khẩu súng mang theo, theo tỉnh trưởng Hasan Sildak. Tòa bộ nhân viên và học sinh đã được sơ tán. Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục sinh viên tháo chạy về phía cổng trường và ra ngoài đường.

Lực lượng an ninh tập trung tại khu vực cổng trường

Một học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu

Ít nhất 16 người bị thương trong vụ xả súng, gồm một giáo viên đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện còn 12 người nằm viện, theo Reuters. Hầu hết nạn nhân được cho là học sinh trong khi có một người là cảnh sát.

Xe cứu thương bên trong trường sau vụ xả súng

Chưa rõ động cơ gây án của tay súng. Theo AP, các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Sildak cho biết hung thủ là cựu học sinh, sinh năm 2007. "Kẻ đó đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Chúng tôi đã sơ tán ngôi trường và sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc bi thảm này", vị quan chức tuyên bố.

