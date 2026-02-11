10 người chết trong một vụ xả súng tại trường học, nhà riêng ở Canada

Trong số 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng nói trên có 6 người được tìm thấy đã chết bên trong 1 trường trung học, và 1 người nữa đã chết trong lúc được đưa đến bệnh viện, theo Đài CBC.

Trung tâm y tế cộng đồng của khu Tumbler Ridge thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada Ảnh: Chụp màn hình CBC

Ngoài ra có 2 người được tìm thấy đã chết tại một ngôi nhà mà cảnh sát tin rằng có liên quan đến vụ việc. Kẻ xả súng đã được xác nhận đã chết vào chiều 10.2 (giờ địa phương). Cảnh sát cho hay nghi phạm được tìm thấy đã chết bên trong trường học do "tự gây thương tích".

Cũng theo cảnh sát, 2 người đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng với những vết thương nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát cho biết thêm 25 người khác đang được kiểm tra thương tích tại trung tâm y tế địa phương.

Cảnh sát cho hay họ không tin rằng có bất kỳ nghi phạm nào khác, hoặc bất kỳ mối nguy hiểm nào đang diễn ra đối với công chúng. Cảnh sát đang tìm kiếm tại các nhà và cơ sở khác trong cộng đồng để xem có ai khác có thể bị thương hoặc có liên quan đến vụ xả súng hay không.

Cảnh sát Hoàng gia Canada cho hay họ sẽ điều tra "toàn bộ các tình tiết xung quanh vụ việc này".

"Đây là một tình huống diễn biến nhanh chóng và phức tạp, và sự hợp tác kịp thời từ phía nhà trường, lực lượng cứu hộ và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó của chúng tôi", Cảnh sát trưởng khu vực phía bắc Ken Floyd nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Floyd cho hay cảnh sát tin rằng họ đã xác định được hung thủ, nhưng sẽ không công bố chi tiết vào thời điểm này vì lý do bảo mật và để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra, theo CBC.