Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Xả súng hàng loạt bên ngoài đám tang tại nhà thờ ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
08/01/2026 17:19 GMT+7

Cảnh sát thông báo 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương vì vụ xả súng xảy ra trong cuộc ẩu đả bên ngoài đám tang tại một nhà thờ ở thủ phủ Salt Lake City của bang Utah (Mỹ) vào tối 7.1.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về vụ xả súng ngay sau 19 giờ 30 phút ngày 7.1 (giờ địa phương) tại một nhà nguyện của một nhà thờ ở Salt Lake City, theo Đài ABC News.

Xả súng bên ngoài tang lễ tại nhà thờ ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát ứng phó vụ xả súng chết người tại bãi đậu xe của nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints ở thành phố Salt Lake City của bang Utah (Mỹ) vào ngày 7.1

Ảnh: AP

Cảnh sát thông báo lễ tang đang diễn ra tại nhà nguyện khi một cuộc ẩu đả nổ ra ở bãi đậu xe và có tiếng súng nổ.

Trong số 6 nạn nhân sống sót, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và những người còn lại trong tình trạng chưa rõ.

Cảnh sát vẫn đang xác định xem có 1 hay nhiều nghi phạm. Cảnh sát cho hay họ đã phát động cuộc truy lùng nghi phạm và dự định phỏng vấn các nhân chứng trong số hàng chục người tham dự lễ tang. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đang hỗ trợ.

"Chúng tôi không tin đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào một tôn giáo hay bất cứ điều gì tương tự", một sĩ quan cảnh sát nói trong cuộc họp báo sau đó.

Trong một tuyên bố, phía nhà thờ cho hay họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật sau một sự cố nghiêm trọng bên ngoài nhà thờ khi buổi lễ tưởng niệm đang được tổ chức trong nhà nguyện.

Vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ xảy ra sau hơn 400 vụ vào năm ngoái, theo Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng ống (GVA). Tổ chức này định nghĩa vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ xả súng nào mà trong đó có 4 người trở lên bị thương hoặc chết, không bao gồm thủ phạm.

Đặc vụ di trú bắn chết một phụ nữ, thành phố Mỹ dậy sóng

Tin liên quan

Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Cảnh sát vừa thông báo người đàn ông bị nghi là thủ phạm vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown (Mỹ) hôm 13.12 được tìm thấy trong tình trạng đã chết, theo AFP.

Cầu cứu vì bị nhận diện sai là nghi phạm vụ xả súng Sydney

Xả súng ở sảnh tiệc California, 4 người chết, 10 người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

xả súng Mỹ nhà thờ Tang lễ ẩu đả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận