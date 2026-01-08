Xả súng hàng loạt bên ngoài đám tang tại nhà thờ ở Mỹ

Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về vụ xả súng ngay sau 19 giờ 30 phút ngày 7.1 (giờ địa phương) tại một nhà nguyện của một nhà thờ ở Salt Lake City, theo Đài ABC News.

Cảnh sát ứng phó vụ xả súng chết người tại bãi đậu xe của nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints ở thành phố Salt Lake City của bang Utah (Mỹ) vào ngày 7.1

Ảnh: AP

Cảnh sát thông báo lễ tang đang diễn ra tại nhà nguyện khi một cuộc ẩu đả nổ ra ở bãi đậu xe và có tiếng súng nổ.

Trong số 6 nạn nhân sống sót, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và những người còn lại trong tình trạng chưa rõ.

Cảnh sát vẫn đang xác định xem có 1 hay nhiều nghi phạm. Cảnh sát cho hay họ đã phát động cuộc truy lùng nghi phạm và dự định phỏng vấn các nhân chứng trong số hàng chục người tham dự lễ tang. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đang hỗ trợ.

"Chúng tôi không tin đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào một tôn giáo hay bất cứ điều gì tương tự", một sĩ quan cảnh sát nói trong cuộc họp báo sau đó.

Trong một tuyên bố, phía nhà thờ cho hay họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật sau một sự cố nghiêm trọng bên ngoài nhà thờ khi buổi lễ tưởng niệm đang được tổ chức trong nhà nguyện.

Vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ xảy ra sau hơn 400 vụ vào năm ngoái, theo Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng ống (GVA). Tổ chức này định nghĩa vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ xả súng nào mà trong đó có 4 người trở lên bị thương hoặc chết, không bao gồm thủ phạm.