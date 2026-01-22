Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Úc truy lùng kẻ nổ súng bắn chết 3 người

Văn Khoa
Văn Khoa
22/01/2026 17:23 GMT+7

Cảnh sát ngày 22.1 thông báo 3 người đã bị bắn chết trong một vụ tấn công ở bang New South Wales của Úc, theo Reuters.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ xả súng vào cuối buổi chiều 22.1 (giờ Úc). Hai phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng, và một người đàn ông khác đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, theo cảnh sát.

Úc truy lùng kẻ nổ súng bắn chết 3 người- Ảnh 1.

Một vụ xả súng khiến 3 người chết đã xảy ra ở thị trấn Lake Cargelligo (Úc) ngày 22.1

Ảnh: Chụp màn hình Abc.net.au

Cảnh sát cho hay một chiến dịch truy lùng nghi phạm xả súng đang được tiến hành tại thị trấn Lake Cargelligo, cách thành phố Sydney khoảng 611 km về phía tây.

"Một chiến dịch của cảnh sát đang được tiến hành tại Lake Cargelligo. Công chúng được khuyến cáo tránh khu vực này và người dân địa phương nên ở trong nhà", cảnh sát cho biết trong một thông báo được đăng trên mạng xã hội.

Tờ The Sydney Morning Herald đưa tin vụ việc được cho là một vụ tấn công bạo lực gia đình và một tay súng được cho là đang cố thủ trong thị trấn với một khẩu súng trường.

Vụ xả súng nói trên xảy ra một tháng sau khi hai tay súng nổ súng tại một sự kiện trên bãi biển Bondi ở Sydney, khiến 15 người chết trong vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất ở Úc sau nhiều thập niên, theo Reuters.

Hôm 20.1, Úc đã thông qua luật mới siết chặt việc kiểm tra lý lịch đối với giấy phép sử dụng súng.

New South Wales, bang có số lượng súng nhiều nhất ở Úc, cũng đã thông qua luật giới hạn mỗi cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 4 khẩu súng và bắt buộc người được cấp phép phải tham gia câu lạc bộ súng, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

xả súng úc Sydney bạo lực gia đình
