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    Thế giới

    Châu Âu báo động vì điểm PISA lao dốc

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2025 đang gây lo ngại tại nhiều cường quốc giáo dục châu Âu, khi ở nhiều nước Tây Âu, tỷ lệ học sinh thiếu kỹ năng đọc và toán cơ bản đã tăng lên gần 1/3, nối dài xu hướng suy giảm từ năm 2018, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 20.9.

    PISA đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh 15 tuổi trong đọc hiểu, toán và khoa học. Đức ghi nhận kết quả PISA thấp nhất từ trước đến nay. Khoảng 1/3 học sinh không đạt năng lực cơ bản về đọc và toán, trong khi 1/4 gặp khó khăn ở khoa học. Bên cạnh đó, chỉ 2% học sinh từ gia đình thu nhập thấp đạt trình độ cao, so với 25% ở nhóm có điều kiện kinh tế tốt hơn.

    Châu Âu báo động vì điểm PISA lao dốc - Ảnh 1.

    Học sinh làm bài kiểm tra tại Trường trung học Bellevue (Pháp) ngày 15.6

    ẢNH: AFP

    Tại Hà Lan, 39% học sinh 15 tuổi thiếu kỹ năng đọc cơ bản, tăng từ 33% năm 2022. Bộ Giáo dục nước này thừa nhận sự suy giảm không còn là hậu quả tạm thời của đại dịch mà đã trở thành "vấn đề mang tính cấu trúc", đồng thời cam kết có biện pháp khẩn cấp.

    Pháp cũng ghi nhận kết quả thấp kỷ lục. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray gọi tình hình là "đáng lo ngại" giữa những tranh luận kéo dài về đầu tư cho giáo dục. Ngay cả Phần Lan, từng được xem là hình mẫu giáo dục toàn cầu, cũng chứng kiến điểm toán và đọc tiếp tục giảm.

    Đại dịch Covid-19 được cho là đã đẩy nhanh tình trạng sa sút, song giới chuyên gia nhận định vấn đề còn bắt nguồn từ tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, chương trình học liên tục thay đổi, bất bình đẳng giáo dục và khả năng tập trung suy giảm trong bối cảnh học sinh ngày càng phụ thuộc vào điện thoại thông minh.

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