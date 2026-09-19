Khám phá Di sản châu Âu ở Dinh thự Pháp và giành vé khứ hồi đi Pháp

Hàng dài chờ đến lượt thăm Dinh thự Pháp ảnh: thụy miên

Vào Ngày Di sản châu Âu mỗi năm, công chúng tại TP.HCM lại có cơ hội thưởng thức phong cách kiến trúc Đông Dương với việc tham quan Dinh thự Pháp.

Được xây dựng cuối thế kỷ 19, dinh thự lịch sử hiện là một trong những địa điểm tiêu biểu của di sản TP. HCM. Và việc tham quan được thực hiện theo hình thức số hóa, thông qua các mã QR và nội dung thuyết minh, để tìm hiểu về lịch sử cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh công trình.

Trước thành công của những kỳ tổ chức trước, năm nay số lượng suất đăng ký tham quan mỗi khung giờ đã tăng lên 1.800.

Dinh thự Pháp thu hút đông đảo người tham quan ảnh: thụy miên

Khi nhiếp ảnh làm nổi bật di sản

Một trong những điểm mới của sự kiện năm nay là mỗi du khách đều nhận được một cuốn "hộ chiếu di sản" khi đến tham quan và có thể sưu tầm các con dấu, qua đó khám phá và trải nghiệm di sản theo một cách sinh động và thú vị hơn.

Vào khoảng 11 giờ, dòng người đến dinh thự vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm đi. Ai nấy đều háo hức cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp mọi góc ngách của dinh thự, với hy vọng có thể trở thành người cuối cùng giành được vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM – Paris do Hãng Air France tài trợ.

Công chúng cũng có dịp khám phá một triển lãm ảnh đến từ nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean, hiện sinh sống và làm việc tại TP. HCM từ năm 2014. Thông qua các tác phẩm của mình, ông khắc họa những địa danh, công trình kiến trúc và những mảnh ghép của di sản Việt Nam, mang đến một góc nhìn nhiếp ảnh đương đại về những di sản không ngừng biến đổi.

Các bạn trẻ háo hức trả lời câu hỏi về Dinh thự Pháp để nhận được con dấu đóng trên 'hộ chiếu di sản' ảnh: thụy miên

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP. HCM, cho biết Ngày Di sản châu Âu năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho nhiếp ảnh với chủ đề "Di sản nhiếp ảnh" nhân dịp kỷ niệm 200 năm nhiếp ảnh.

Theo ông, nhiếp ảnh ra đời tại Pháp cách đây hai thế kỷ và từ đó đã trở thành một cách để chúng ta ghi lại và nhìn nhận thế giới. Nhiếp ảnh ghi lại những dấu vết của thời gian, giúp con người thấy những địa điểm, cảnh vật, những tập quán, kỹ năng và giá trị truyền thống góp phần tạo nên đời sống xã hội và di sản văn hóa của mỗi cộng đồng.

"Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu một triển lãm dành riêng cho nhiếp ảnh, qua đó cho thấy nhiếp ảnh có thể giúp chúng ta nhìn di sản dưới một góc độ khác, đồng thời làm nổi bật những khía cạnh mà đôi khi chúng ta không nhận ra từ cái nhìn đầu tiên", theo tổng lãnh sự.

Ngày Di sản châu Âu 2026 với cuộc triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Adrien Jean ảnh: thụy miên

Về việc chọn giới thiệu các tác phẩm của ông Adrien Jean, một nhiếp ảnh gia hiện sinh sống tại TP.HCM, ông Ranaivoson cho hay đơn giản bởi vì những tác phẩm của ông đặc biệt phù hợp với cách tiếp cận theo lăng kính di sản.

"Các tác phẩm của ông không chỉ tập trung vào các địa điểm hoặc công trình, mà còn hướng đến những gì diễn ra xung quanh: những truyền thống, tập quán và con người đang góp phần gìn giữ và làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay", ông Ranaivoson nói.

Thông qua triển lãm này, phía Tổng lãnh sự quán Pháp muốn cho thấy rằng di sản không chỉ là những gì con người gìn giữ hay ngắm nhìn, mà còn là những giá trị vẫn đang tiếp tục sống, thay đổi và được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khách tham quan tự tìm hiểu các di sản thông qua hình thức số hóa ảnh: thụy miên

Trong số những bức ảnh được trưng bày, bức ảnh về lễ hội Katé là tác phẩm để lại ấn tượng đặc biệt cho ông Ranaivoson. "Tôi thích bức ảnh này trước hết bởi màu sắc rất rực rỡ, nhưng hơn cả là vì trong cùng một khuôn hình, bức ảnh kết hợp được cả hai khía cạnh vật thể và phi vật thể của di sản. Chúng ta có thể nhìn thấy trong bức ảnh một tháp Chăm, đại diện cho di sản kiến trúc, nhưng đồng thời cũng có lễ hội, với những bộ trang phục truyền thống và bầu không khí xung quanh, qua đó thể hiện những giá trị di sản phi vật thể", theo tổng lãnh sự.

Nghị trình của Tổng lãnh sự trong thời gian tới

Về nghị trình và những ưu tiên trong thời gian tới, ông Ranaivoson cho biết đầu tiên sẽ tiếp tục mang đến cho công dân Pháp những dịch vụ lãnh sự chất lượng, dễ tiếp cận và hiệu quả, đồng thời bảo đảm rằng lãnh sự quán có thể đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của họ.

Những người đang tham gia cuộc thi tài nhiếp ảnh giành vé khứ hồi đi Pháp ảnh: thụy miên

"Ở một góc độ khác, đây cũng là một cách để chúng tôi góp phần tạo nên sức hút của TP.HCM đối với cộng đồng người Pháp", ông nói.

Ưu tiên thứ hai là thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực phù hợp với các định hướng ưu tiên của Việt Nam và cũng là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh.

"Tôi đặc biệt nghĩ đến lĩnh vực giao thông và việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Trong những tháng tới, chúng tôi cũng sẽ có một số hoạt động quan trọng, trong đó có Hội nghị Công nghệ Pháp diễn ra vào tháng 10, là dịp để làm nổi bật mối liên kết giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Pháp và Việt Nam", theo ông.

'Hộ chiếu di sản', nét mới của ngày di sản năm nay ảnh: thụy miên

Tổng lãnh sự cũng tập trung mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục. Viện Pháp tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, với nhiều chương trình và hoạt động được tổ chức xuyên suốt cả năm.

Trong thời gian tới, một trong những sự kiện đáng chú ý là Tháng Kỹ thuật số (Novembre numérique) vào tháng 11, tháng dành cho văn hóa và sáng tạo số. Chương trình là dịp để công chúng khám phá những hình thức sáng tạo mới, những ứng dụng của công nghệ số cũng như mối liên hệ giữa công nghệ và văn hóa. Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy giao lưu giữa các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực này của Pháp và Việt Nam.