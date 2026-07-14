Pháp ủng hộ những ưu tiên phát triển của Việt Nam

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson ảnh: thụy miên

Tại lễ Quốc khánh Pháp đầu tiên trong nhiệm kỳ, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson cho hay hôm nay là ngày để tôn vinh những giá trị trở thành nền tảng cho Cộng hòa Pháp: tự do, bình đẳng và bác ái.

Tổng lãnh sự cũng nêu lên những điểm nhấn thành tựu kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10.2024. Và quan hệ này tiếp tục được củng cố vào đầu năm 2026 thông qua việc Việt Nam và Liên minh châu Âu, cộng đồng mà Pháp đóng vai trò là trụ cột sáng lập và giữ vị trí trung tâm, nâng cấp quan hệ lên cùng mức.

Sự hiện diện của Pháp tại Việt Nam được thể hiện rõ nét trong những lĩnh vực kinh tế mà năng lực và thế mạnh của Pháp từ lâu đã được ghi nhận rộng rãi, như giao thông vận tải, năng lượng, hàng không, y tế, nông nghiệp-thực phẩm và ngành hàng xa xỉ.

Bên cạnh đó, các ưu tiên phát triển mới của Việt Nam và TP.HCM lần lượt là như dịch vụ tài chính, công nghệ và khoáng sản thiết yếu, mà theo Tổng lãnh sự vốn là những lĩnh vực thế mạnh của nền kinh tế Pháp. Đơn cử hai bên đang đẩy mạnh hợp tác giữa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) và Paris Europlace, trung tâm tài chính hàng đầu của Liên minh châu Âu.

Về lĩnh vực hợp tác văn hóa, bốn trường quốc tế Pháp hiện tiếp nhận gần 2.500 học sinh tại TP.HCM, và số lượng các trường được chứng nhận danh hiệu FrancÉducation ngày càng tăng (44 nhãn hiệu tại Việt Nam năm nay).

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ảnh: thụy miên

Ông Ranaivoson còn cho biết số sinh viên Việt Nam chọn du học Pháp đã gia tăng, và Việt Nam vẫn xếp thứ ba trong số các quốc gia được cấp nhiều học bổng Pháp nhất trên thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Trong tổng thể quan hệ đó, ông Bùi Minh Thạnh bày tỏ TP.HCM luôn tự hào là một trong những địa phương có quan hệ hợp tác năng động và hiệu quả nhất với các đối tác Pháp.

Khi bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, TP.HCM mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh và nhu cầu, như phát triển hệ thống giao thông công cộng, cảng biển và logistics; đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, giáo dục, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Thành phố luôn coi giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam – Pháp.