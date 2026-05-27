Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và kinh nghiệm từ Pháp

Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson ảnh: thụy miên

Hội thảo tại Dinh thự Pháp là một phần của chuỗi hoạt động về chủ đề tài sản số, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tài sản số trong bối cảnh phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Thông qua việc so sánh pháp luật của Pháp và Việt Nam, hội thảo mang đến cơ hội để các bên liên quan trao đổi về khung pháp lý và sự phát triển của tài sản số của từng nước, cũng như về vấn đề quản lý rủi ro của thị trường này.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson cho biết tài sản số không còn đơn thuần là một vấn đề công nghệ hay tài chính, mà ngày nay còn là một phần của quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn, tác động đến nền kinh tế, phương thức kinh doanh và các hoạt động giao thương quốc tế.

"Việt Nam đang tham gia rất tích cực vào xu thế đó. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, việc mở rộng năng lực công nghệ, cùng những mục tiêu của VIFC cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc trở thành một trung tâm hàng đầu khu vực về đổi mới tài chính", theo ông. Ông đồng thời khẳng định Pháp hoàn toàn ủng hộ và đồng hành với Việt Nam thực hiện những mục tiêu trên.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ảnh: thụy miên

Tham hội thảo từ phía Pháp có Paris Europlace, tổ chức quy tụ các chủ thể công và tư nhằm thúc đẩy Paris trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu; Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF), đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng một môi trường pháp lý an toàn và thuận lợi cho sự phát triển của tài sản số; và Ledger, công ty phát triển giải pháp phần cứng và phần mềm cho tài sản số có trụ sở tại Paris.

Các bên tham gia còn có đại diện Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đã trình bày về khung pháp lý tài sản số của Việt Nam, thực trạng xây dựng và ban hành văn bản, lồng ghép với quy định về Trung tâm tài chính quốc tế.

Về phần mình, bà Marianne Jarlaud, Phó giám đốc Vụ Đổi mới và Tài chính Kỹ thuật số thuộc Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp, chia sẻ khung pháp lý tài sản số của Pháp và châu Âu, cũng như các thách thức trong quá trình thực hiện.

Đại diện Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp chia sẻ kinh nghiệm ảnh: thụy miên

Một đại diện khác từ Pháp là ông Olivier Vigna, Tổng giám đốc Paris Europlace, trao đổi kinh nghiệm để nước Pháp và Trung tâm tài chính Paris thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chủ đề quản lý rủi ro, bao gồm chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các biện pháp hạn chế, gian lận, lừa đảo cũng thu hút sự chú ý và trao đổi sôi nổi của những người tham gia.

Tổng lãnh sự Ranaivoson nhận định tài sản số đang làm thay đổi mô hình kinh tế, hạ tầng tài chính, dòng vốn, niềm tin của nhà đầu tư, khuôn khổ an ninh mạng, cũng như năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu. Đây là những thách thức mà cả phía Pháp và Việt Nam cùng đối mặt, vì vậy việc trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ bài học thực tế như hội thảo được tổ chức là cần thiết.