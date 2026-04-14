Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Việt – Úc kết nối công nghệ tài chính, thúc đẩy chuyển đổi ngân hàng số

Thụy Miên
14/04/2026 15:12 GMT+7

Hôm nay (14.4), Cơ quan Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) đã dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính và công nghệ quản lý quy định của Úc thăm Việt Nam.

Việt – Úc kết nối công nghệ tài chính thúc đẩy chuyển đổi ngân hàng số 2026 - Ảnh 1.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc tại Việt Nam và Campuchia

ảnh: Austrade

Chuyến thăm của đoàn các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính và công nghệ quản lý quy định kéo dài từ 14 – 16.4, theo đó mang đến cơ hội để đoàn doanh nghiệp Úc tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng, hành lang pháp lý và cơ hội thị trường tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chủ chốt.

Chương trình khởi động tại TP.HCM vào ngày 14.4 bao gồm hội thảo chuyên đề phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Trong đó, công nghệ quản lý quy định là hoạt động quản lý những quy trình pháp lý trong ngành tài chính thông qua công nghệ.

Nội dung của hội thảo tập trung vào giai đoạn chuyển đổi tiếp theo của ngành ngân hàng, từ chính sách vĩ mô đến các nhu cầu kỹ thuật như an ninh mạng, tuân thủ (bao gồm phòng chống rửa tiền và gian lận danh tính), quản trị rủi ro, hạ tầng thanh toán và tài sản số.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc tại Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chương trình giao lưu, kết nối trong lĩnh vực công nghệ tài chính và công nghệ quản lý quy định giữa Úc và Việt Nam hướng đến việc thúc đẩy các kết nối và trao đổi trực tiếp ngay tại thị trường".

Việt – Úc kết nối công nghệ tài chính thúc đẩy chuyển đổi ngân hàng số 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia hội nghị

ảnh: Austrade

Theo bà tham tán, phía Úc tin tưởng rằng những hoạt động kết nối này sẽ tạo ra thêm nhiều quan hệ hợp tác thương mại với Việt Nam, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính vững mạnh, đáng tin cậy và có tính kết nối toàn cầu - kết hợp hài hòa giữa đặc trưng của Việt Nam và các giải pháp công nghệ từ Úc."

Chương trình sẽ tiếp tục vào ngày mai với các chuyến thăm và làm việc với các ngân hàng và trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP. HCM, sau đó là các hoạt động tương tự và phiên thảo luận bàn tròn tại Hà Nội vào ngày 16.4.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận