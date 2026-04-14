Việt – Úc kết nối công nghệ tài chính, thúc đẩy chuyển đổi ngân hàng số

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc tại Việt Nam và Campuchia

Chuyến thăm của đoàn các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính và công nghệ quản lý quy định kéo dài từ 14 – 16.4, theo đó mang đến cơ hội để đoàn doanh nghiệp Úc tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng, hành lang pháp lý và cơ hội thị trường tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chủ chốt.

Chương trình khởi động tại TP.HCM vào ngày 14.4 bao gồm hội thảo chuyên đề phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Trong đó, công nghệ quản lý quy định là hoạt động quản lý những quy trình pháp lý trong ngành tài chính thông qua công nghệ.

Nội dung của hội thảo tập trung vào giai đoạn chuyển đổi tiếp theo của ngành ngân hàng, từ chính sách vĩ mô đến các nhu cầu kỹ thuật như an ninh mạng, tuân thủ (bao gồm phòng chống rửa tiền và gian lận danh tính), quản trị rủi ro, hạ tầng thanh toán và tài sản số.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc tại Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chương trình giao lưu, kết nối trong lĩnh vực công nghệ tài chính và công nghệ quản lý quy định giữa Úc và Việt Nam hướng đến việc thúc đẩy các kết nối và trao đổi trực tiếp ngay tại thị trường".

Theo bà tham tán, phía Úc tin tưởng rằng những hoạt động kết nối này sẽ tạo ra thêm nhiều quan hệ hợp tác thương mại với Việt Nam, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính vững mạnh, đáng tin cậy và có tính kết nối toàn cầu - kết hợp hài hòa giữa đặc trưng của Việt Nam và các giải pháp công nghệ từ Úc."

Chương trình sẽ tiếp tục vào ngày mai với các chuyến thăm và làm việc với các ngân hàng và trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP. HCM, sau đó là các hoạt động tương tự và phiên thảo luận bàn tròn tại Hà Nội vào ngày 16.4.