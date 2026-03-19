Cơ hội vàng để ký kết đầu tư thương mại Việt – Úc tại TP.HCM

Các đại biểu tham dự sự kiện ảnh: thụy miên

Với sự hỗ trợ của chính quyền các bang và vùng lãnh thổ Úc, Austrade đã tổ chức Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt – Úc ngành Nông nghiệp – Thực phẩm, theo đó quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia nông nghiệp và các đối tác tiềm năng, nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều và khám phá các cơ hội hợp tác mới.

Một trong những phái đoàn lớn nhất từ Úc

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Kết nối Thương mại giữa Úc và khu vực Đông Nam Á (A-SEABX), kéo dài 5 ngày từ 16 – 20.3 tại Campuchia và Việt Nam.

Đây là một trong những đoàn doanh nghiệp nông nghiệp – thực phẩm lớn nhất của Úc đến thăm hai quốc gia, thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các đối tác Úc trong việc đa dạng hóa quan hệ hợp tác, đặc biệt là mở rộng kết nối với thị trường Việt Nam.

Sau sự kiện khởi động thành công tại Campuchia, đoàn đã đến TP. HCM để tham quan và làm việc với các nhà bán lẻ và doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu, nhằm hiểu rõ hơn về bức tranh đang phát triển của ngành nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam.

Chương trình gồm nhiều phiên làm việc song song

Các chuyến thăm đã mang lại những góc nhìn giá trị về chuỗi cung ứng địa phương, xu hướng tiêu dùng và các cơ hội mới nổi trên thị trường.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 19.3, Austrade tổ chức Diễn đàn Nông nghiệp và Thực phẩm Úc – Việt Nam 2026: Kinh doanh và Cơ hội Đầu tư tại Việt Nam.

Chương trình quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện chính phủ trao đổi và thảo luận về các cơ hội đầu tư và hợp tác trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm. Diễn đàn mang đến những góc nhìn thực tiễn về môi trường pháp lý và thị trường tại Việt Nam, các mô hình đầu tư mới nổi cũng như các hướng hợp tác chiến lược, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper

Cơ hội bùng nổ ký kết thỏa thuận

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper khẳng định sự kiện là cơ hội để các bên ký kết những thỏa thuận hợp tác mới.

Bà cho biết Việt Nam vào năm 2025 là thị trường lớn thứ 7 đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp của Úc, với tổng giá trị đạt 2,6 tỉ AUD. Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam có quy mô lớn và tăng trưởng nhanh, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2%, đạt 375 tỉ AUD năm 2025.

"TP.HCM từ lâu luôn là trung tâm của mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Úc và Việt Nam. Và tôi kỳ vọng phần lớn các thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong khuôn khổ sự kiện này", bà Hooper nói.

Về phần mình, bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc, nhấn mạnh rằng thế mạnh của Úc trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm bổ trợ mạnh mẽ cho tham vọng chuyển đổi của Việt Nam.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Úc

"Úc được quốc tế công nhận về các hệ thống thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững, đồng thời được hỗ trợ bởi các khung quản lý an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ. Điều này giúp Australia trở thành đối tác tự nhiên của Việt Nam trong quá trình nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất. " bà McDonald cho biết.

Bà cũng cho rằng còn nhiều cơ hội hợp tác đáng kể, không chỉ trong xuất khẩu thực phẩm cao cấp, mà còn trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư, nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam về sản xuất nông nghiệp - thực phẩm có giá trị gia tăng cao, tuân thủ tiêu chuẩn và thân thiện với khí hậu.

Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Úc – Việt Nam ngành Nông nghiệp – Thực phẩm sẽ tiếp tục tại Hà Nội vào ngày mai (20.3), góp phần thúc đẩy các quan hệ đối tác thương mại và tái khẳng định cam kết lâu dài của Úc trong việc hỗ trợ thịnh vượng chung và an ninh lương thực tại Việt Nam.

Chương trình Kết nối Thương mại giữa Úc và khu vực Đông Nam Á A-SEABX là sáng kiến của Chính phủ Úc nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Úc và Đông Nam Á, đồng thời nâng cao nhận thức về các cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa doanh nghiệp Australia và 10 thị trường trọng điểm, bao gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Timor-Leste và Brunei. Tại 10 thị trường này, chương trình tập trung vào 10 lĩnh vực ưu tiên, lần lượt là: nông nghiệp và thực phẩm, tài nguyên, chuyển dịch năng lượng xanh, hạ tầng, giáo dục và kỹ năng, du lịch, y tế, kinh tế số, dịch vụ chuyên môn và tài chính, và các ngành công nghiệp sáng tạo.



