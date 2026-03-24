Buổi ra mắt đẳng cấp Michelin của sự kiện Hương vị Úc 2026

Món sườn non bò wagyu Úc ảnh:thụy miên

Đại sứ Hương vị Úc năm nay là cô Sam Trần, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trên thế giới nhận được sao Michelin, đồng thời cũng nhận luôn giải đầu bếp trẻ tài năng do Michelin trao tặng. Điều này đồng nghĩa sự kiện ra mắt truyền thông cho Hương vị Úc 2026 xuất phát từ đôi tay tài năng của một nữ đầu bếp trẻ người Việt, vị đại sứ nữ đầu tiên của Hương vị Úc.

Sự kiện yêu thích của Tổng lãnh sự Úc

Mở đầu sự kiện tổ chức tại nhà riêng, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper cho hay tháng 3 là tháng đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm hai năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Úc.

Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper ảnh:thụy miên

Theo bà, quan hệ đối tác này thể hiện khát vọng chung trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và Chương trình Hương vị Úc chính là một minh chứng sống động cho điều đó.

"Hương vị Úc luôn là một trong những sự kiện tôi yêu thích nhất, vì đây không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực và đồ uống tuyệt vời của Úc, mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị, sự sáng tạo và mối quan hệ đối tác song phương", Tổng lãnh sự Hooper nhấn mạnh.

Chương trình năm nay mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, lần lượt là Chuỗi quảng bá nhà hàng Hương vị Úc từ hôm 28.3 đến 26.4; Triển lãm Hương vị Úc hôm 18.4 và tiệc Gala diễn ra vào tối cùng ngày.

Bếp trưởng Sam Trần là gương mặt đại diện Hương vị Úc 2026 ảnh:thụy miên

Những món ăn từ bàn tay 'ma thuật' của vị giác

Năm nay, Hương vị Úc có sự tiếp sức từ bếp trưởng Sam Trần với vai trò gương mặt đại diện Hương vị Úc 2026.

Bếp trưởng Sam Trần là một trong những tài năng ẩm thực nổi bật của Việt Nam. Cô là người nhận giải đầu bếp trẻ tài năng do Michelin trao tặng năm 2023, và dưới sự dẫn dắt của cô, nhà hàng Gia (Hà Nội) đã giữ vững một sao Michelin trong 3 năm liên tiếp: 2023, 2024 và 2025.

Tại buổi ra mắt truyền thông, bếp trưởng Sam Trần đã mang đến thực đơn đáng nể, theo đó sử dụng nguyên liệu thượng hạng từ các vùng lãnh thổ của Úc, hòa quyện với những món sốt "thổi bùng vị giác" bằng đủ loại gia vị đặc trưng của Việt Nam.

Món tráng miệng lần đầu xuất hiện trên thực đơn của bếp trưởng Sam Trần ảnh:thụy miên

Các nguyên liệu chính tập trung vào thịt bò Angus đen của Úc, bò, cừu, heo, tôm, cá tuyết Murray, bào ngư Bích Hồ, bò Wagyu.

Để làm tăng độ ngon của các món ăn, bếp trưởng Sam Trần, dùng lá lốt, củ riềng, sả, rau húng lủi, chao, tỏi đen…Và sự kết hợp mang đến kết quả trên cả tuyệt vời, chưa kể cách trình bày mãn nhãn và màn kết hợp rượu vang cụ thể với từng món ăn.

Tổng lãnh sự Hooper nhận xét câu chuyện truyền cảm hứng của bếp trưởng Sam Trần là minh chứng cho tài năng, sự quyết tâm, sáng tạo và bản lĩnh trong việc theo đuổi con đường riêng.

Bà nhận định phong cách ẩm thực của nữ bếp trưởng, theo đó kết hợp bản sắc Việt Nam, kỹ thuật nấu ăn hiện đại và kinh nghiệm quốc tế, chính là tinh thần đổi mới và giao thoa mà Hương vị Úc mong muốn tôn vinh.

Mỗi món ăn đi kèm một loại rượu vang khác nhau ảnh:thụy miên

Tổng lãnh sự Úc thích món ăn gì của Việt Nam Chia sẻ với Thanh Niên, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper cho hay bà không những đặc biệt yêu thích món phở của Việt Nam, mà hoàn toàn xiêu lòng trước món bún thịt nướng, mà theo bà gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa rau tươi, sợi bún mềm mại và thịt nướng thơm lừng. Bên cạnh đó, gỏi bưởi cũng là món ăn khiến bà không khỏi say mê. Bà cho biết bưởi Việt Nam hiện đã chính thức có mặt tại thị trường Úc, sau các thỏa thuận mở cửa thị trường giữa hai nước. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi rời Việt Nam khi hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 4, bà vẫn có thể tiếp tục thưởng thức món gỏi bưởi yêu thích ngay tại quê nhà. Khi được hỏi về món ăn Úc ấn tượng nhất trong thời gian qua, bà cho rằng xiên thịt cừu nướng do đầu bếp Sam Trần có lẽ trải nghiệm đáng nhớ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức toàn bộ món ăn trong buổi ra mắt truyền thông, bà có lẽ đã đổi ý.



