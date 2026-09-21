Bước leo thang mới tại Trung Đông

Ả Rập Xê Út xác nhận Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo về Riyadh, Yanbu và một số khu vực khác nhưng bị đánh chặn. Theo AP, đây là lần đầu tiên thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành mục tiêu kể từ khi cuộc nội chiến giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn leo thang trong tháng này.

Khói bốc lên từ khu chứa nhiên liệu tại sân bay King Khalid ở Riyadh ngày 19.9 ẢNH: REUTERS

Bình luận về diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng Ả Rập Xê Út có thể cần hỗ trợ quân sự để đối phó các cuộc tấn công và khẳng định Ankara sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Hồi tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan đã ký thỏa thuận 3 bên, trong đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong 3 nước sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả 3. Chưa rõ Ankara sẽ hỗ trợ Riyadh như thế nào, song ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần giúp đỡ về "một số vấn đề kỹ thuật".

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 19.9 cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện chấm dứt xung đột tới Washington thông qua Qatar và đang chờ phản hồi từ Tổng thống Donald Trump, theo Đài Al-Jazeera.

Thời điểm các điều kiện này được đưa ra không được nêu rõ. Ông Rezaei cho hay các điều kiện bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, trả lại tài sản của Tehran đang bị phong tỏa và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Ông Rezaei cũng nói rằng Iran mong muốn cuộc giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út chấm dứt.

Nhà Trắng chưa bình luận về điều kiện của Iran, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19.9 cảnh báo cuộc xung đột của Houthi có khả năng leo thang nhanh chóng và khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc kỹ trước khi đến Trung Đông.