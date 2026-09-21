Chuyển 18 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti sang Florida để xét xử

Nhóm người Colombia bị cáo buộc liên quan vụ ám sát ông Moise ra tòa tại Port-au-Prince (Haiti) hôm 9.62025 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 21.9 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay 18 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã được đưa đến Florida để xét xử.

Ông Moise (53 tuổi) bị một nhóm lính đánh thuê Colombia gồm khoảng 20 thành viên bắn chết vào ngày 7.7.2021 tại dinh thự riêng. Đội ngũ an ninh của ông đã không can thiệp để bảo vệ.

"Các vụ bắt giữ diễn ra tại nhiều địa điểm và trên phạm vi quốc tế ngày hôm nay khẳng định cam kết kiên định của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong việc đưa tất cả những kẻ tham gia âm mưu này ra trước công lý", đặc vụ FBI Brett Skiles chia sẻ trên mạng xã hội X.

Cũng trong bài đăng này, công tố viên liên bang Mỹ Jason Reding Quinones cho hay 18 nghi phạm đã được máy bay quân sự đưa từ Haiti đến "để đối diện công lý của Mỹ" tại Florida.

"Sau 5 năm, chúng tôi vẫn đang đưa các bị cáo ra trước tòa án Mỹ và công việc vẫn chưa kết thúc", ông Quinones viết, đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 30 nghi phạm bị truy tố tại Mỹ liên quan vụ ám sát.

Theo các nguồn tin từ chính phủ và cảnh sát Haiti, trong số những người bị dẫn độ có đối tượng Joseph Felix Badio, nghi phạm chủ chốt trong cuộc điều tra và là cựu quan chức chống tham nhũng thuộc Bộ Tư pháp Haiti. Những người còn lại là các tay súng đánh thuê người Colombia.

Vào tháng 5, tòa án liên bang ở Miami (Florida) đã kết án 4 người với các tội danh bao gồm âm mưu sát hại hoặc bắt cóc ông Moise, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất và vi phạm Đạo luật Trung lập của Mỹ khi tham gia vào chiến dịch quân sự bất hợp pháp ở nước ngoài. Những người này có thể phải đối diện án tù chung thân.

Theo các công tố viên liên bang, cả 4 người này đều có liên hệ với CTU, một công ty an ninh tư nhân có trụ sở tại Florida, và đã bị lôi kéo vào âm mưu trên bởi viễn cảnh giành được các hợp đồng béo bở nếu ông Moise bị lật đổ.

Haiti đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trầm trọng hơn kể từ sau vụ ám sát ông Moise. Hiện tại quốc gia này không có tổng thống.

Quốc gia này đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp đầu tiên kể từ năm 2016, cũng như cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp, vào ngày 13.12 tới nếu điều kiện an ninh cho phép.

Các băng nhóm tội phạm kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Quốc gia này đang bị hoành hành bởi các tội phạm bạo lực như bắt cóc tống tiền, cướp có vũ trang và cướp xe.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang do Liên Hiệp Quốc ủy quyền, vốn có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát địa phương Haiti chống lại các băng nhóm tội phạm, mới đây cho biết lực lượng này sẽ không thể hoàn tất việc triển khai đầy đủ nhân sự vào tháng 10 như kế hoạch.