Ông Trump gạt bỏ đề xuất mở cửa eo biển Hormuz, nói 'Iran đang thua đậm'

Trong bình luận đầu tiên sau khi Iran thông báo đã gửi đề xuất mới cho Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 26.9 tuyên bố không chấp nhận đề xuất đó, theo Reuters.

"Tôi phản đối đề xuất của họ. Tôi phản đối thỏa thuận mà họ đưa ra. Họ muốn có thỏa thuận để mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức vì họ đang thua rất đậm. Chúng ta đang chiến thắng vang dội", ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ để đến tiểu bang Tennessee ngày 26.9 ẢNH: REUTERS

Theo nhà lãnh đạo, Iran đang rất muốn có thỏa thuận để mở cửa eo biển Hormuz ngay "vì họ đang không thu được tiền, vì nguồn thu của họ là từ eo biển Hormuz".

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhắc lại những điều kiện của Tehran gồm dừng chiến sự trên tất cả mặt trận, trả lại tài sản bị đóng băng, dừng cấm vận dầu mỏ và dỡ bỏ phong tỏa. Ông Araghchi nói rằng những điều kiện này không mới và nếu Mỹ đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng một tuần.

Tuyên bố của ông Trump trùng khớp với thông tin được truyền thông Mỹ loan tải trong ngày 26.9, rằng vị lãnh đạo không đồng ý với đề xuất đó và không loại trừ khả năng khôi phục chiến sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Tổng thống Trump không bình luận về khả năng này.

Đáp lại việc ông Trump gạt bỏ đề xuất mở cửa eo biển Hormuz, Iran khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột với Mỹ và Israel. "Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện này. Chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng tải trên mạng xã hội.



Iran không coi tuyên bố của ông Trump là chính thức và nói vẫn đang chờ phản hồi của Mỹ thông qua các nước trung gian. "Chúng tôi đang chờ các nhà trung gian truyền đạt quan điểm cuối cùng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên đó", ông Araghchi đăng tải.