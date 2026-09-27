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    Thế giới

    Tín hiệu xấu cho xung đột Trung Đông

    Vi Trân
    Vi Trân
    Hôm qua (26.9), tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất mà Iran đưa ra tại cuộc đàm phán mới nhất trong tuần này.

    Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhắc lại những điều kiện của Tehran gồm dừng chiến sự trên tất cả mặt trận, trả lại tài sản bị đóng băng, dừng cấm vận dầu mỏ và dỡ bỏ phong tỏa. Ông Araghchi nói rằng những điều kiện này không mới và nếu Mỹ đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng một tuần. Theo báo Mỹ, ông Trump không đồng ý với đề xuất trên và nói với các trợ lý rằng có thể tấn công Iran trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng nhà lãnh đạo cũng có thể đổi ý tùy vào kết quả bầu cử.

    Tín hiệu xấu cho xung đột Trung Đông - Ảnh 1.

    Hình ảnh tuyên truyền về eo biển Hormuz tại Tehran

    Ảnh: Reuters

    Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin nhưng trước đó thông báo rằng các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi "tích cực và xây dựng" với Iran thông qua các bên trung gian. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Trump đăng ảnh bản đồ khu vực vùng Vịnh lên mạng xã hội Truth Social và chú thích eo biển Hormuz là "eo biển Trump".

    Trong khi tình hình eo biển Hormuz còn bế tắc, cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến căng thẳng. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sáng qua thông báo đã ngăn chặn 2 tên lửa đạn đạo và 2 máy bay không người lái được Houthi phóng đến vương quốc, theo Reuters. 

    Ả Rập Xê Út họp khẩn với Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn cách đối phó Houthi

    Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - tổ chức đại diện các nước Ả Rập trong khu vực - cùng ngày lên án Houthi leo thang nghiêm trọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng. Houthi chưa bình luận về cáo buộc nhưng đã nhiều lần tấn công Ả Rập Xê Út từ khi tuyên bố phong tỏa biển quốc gia này vào tháng 7. 

    Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các thành phố, hạ tầng năng lượng và tuyến hàng hải của Ả Rập Xê Út - nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - đã làm gia tăng sức ép lên nguồn cung dầu toàn cầu trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị đóng.

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