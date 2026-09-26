Iran đề xuất mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, chờ Mỹ trả lời

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25.9 cho biết Tehran đã gửi cho Washington kế hoạch mà nếu được đồng ý, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại trong vòng 7 ngày, theo AFP.

Ông Araghchi gặp các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 22.9 và đã đưa ra những điều kiện để chấm dứt chiến sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 25.9 ẢNH: REUTERS

"Iran đã chuyển cho Mỹ, thông qua Qatar, một kế hoạch cụ thể 7 ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển [Hormuz] có thể tái mở cửa và việc qua lại bình thường trên biển được khôi phục trong vòng 7 ngày", ông Araghchi nói tại Liên Hiệp Quốc.

"Lựa chọn giờ phụ thuộc vào Mỹ. Iran không chấp nhận hành vi cưỡng ép hay đe dọa và Iran sẽ không từ bỏ quyền chủ quyền trước sức ép. Nếu phía Mỹ nghiêm túc tiến tới một thỏa thuận và tái mở cửa eo biển Hormuz, mọi thứ giờ đã sẵn sàng", ông Araghchi nói.

Truyền thông loan tin rằng Iran muốn dừng xung đột trên toàn bộ các mặt trận tại Trung Đông trong 7 ngày, gồm tại Lebanon, trao trả tài sản bị đóng băng của Iran (ước tính ít nhất 12 tỉ USD), dỡ bỏ cấm vận dầu mỏ và chấm dứt việc phong tỏa của Mỹ. Vào ngày thứ 7, eo biển Hormuz sẽ mở trở lại.

Người phát ngôn Hossein Mohebi của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bổ sung rằng việc dừng chiến sự tại Yemen cũng là một trong những điều kiện.

Mỹ chưa bình luận về những đề xuất này.

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Hồi tháng 6, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, tái mở cửa eo biển Hormuz và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thỏa thuận đổ vỡ nhanh chóng sau những vụ tàu thương mại bị tấn công. Iran cáo buộc các tàu này đi chệch tuyến đường hợp pháp do nước này áp đặt. Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran để đáp trả.

Cũng trong ngày 25.9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran muốn trở lại thỏa thuận hồi tháng 6. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian hoan nghênh Trung Quốc về mong muốn hồi sinh thỏa thuận, tuyên bố "Iran chia sẻ cách tiếp cận này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay lại cam kết đó".