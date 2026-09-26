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Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, Mỹ tính sao?

AFP ngày 26.9 đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm mở lại tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày sau khi đạt được thỏa thuận.

Ông Araghchi đã có cuộc thảo luận với ông Steve Witkoff (đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump) và trước đó đã nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột cũng như mở lại tuyến đường vận chuyển năng lượng huyết mạch này.

"Iran đã chuyển tới Mỹ, thông qua Qatar, một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển này có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong vòng 7 ngày", ông Araghchi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25.9.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23.9 Ảnh: AFP

"Quyết định hiện nằm ở phía Mỹ. Iran không chấp nhận sự cưỡng ép, đe dọa hay hăm dọa, và Iran sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền của mình trước áp lực. Tôi có thể khẳng định rằng nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ hiện đã sẵn sàng", ông nói.

Tờ Wall Street Journal sau đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, đồng thời nói với các trợ lý rằng ông dự định nối lại việc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Reuters ngày 26.9 dẫn lại nhưng cho biết chưa thể xác minh ngay thông tin này.

Vừa kết thúc thượng đỉnh, ông Trump nói sẽ gặp ông Tập Cận Bình hai lần nữa trong năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trò chuyện sau khi tham quan Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia ở Washington D.C ngày 25.9 Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ có thêm hai cuộc gặp nữa với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, cho biết hai bên sẽ tiến hành cuộc gặp thứ ba và thứ tư tại Trung Quốc và Mỹ.

"Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào tháng 11 tại Trung Quốc, và sau đó là tại hội nghị G20 vào tháng 12 ở Miami, Florida", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social khi ông Tập kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Ông Trump nhận định cuộc gặp trong tuần này "là cuộc gặp của tình hữu nghị, sức mạnh và thành công đối với cả Trung Quốc và Mỹ", đồng thời nói thêm: "Tôi rất mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng tôi".

Houthi trở thành tâm điểm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm 25.9 rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nữa nhắm vào thành phố linh thiêng Mecca của Hồi giáo sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Islamabad.

Ông Mohammed al-Bukhaiti, một thủ lĩnh Houthi, cảnh báo Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ không can dự vào cuộc xung đột với Ả Rập Xê Út.

Trước đó, Ả Rập Xê Út cáo buộc Houthi dùng máy bay không người lái nhắm vào Mecca nhưng Houthi phủ nhận.



Cũng trong ngày 25.9, người đứng đầu cơ quan lãnh đạo Yemen đã kêu gọi tổng động viên để chống lại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. "Tôi kêu gọi người dân của đất nước vĩ đại chúng ta hãy tham gia tổng động viên và huy động toàn dân, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và an ninh", ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo tổng thống kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Yemen, phát biểu. Ông cũng cho biết thêm rằng bất kỳ ai từ hàng ngũ Houthi sang phía chính phủ sẽ được ân xá.

AI rò rỉ hình ảnh từ người dùng ChatGPT

Hai tháng sau khi OpenAI tiết lộ vụ việc các mô hình AI (agent) của mình vô tình gây ra sự cố xâm nhập trái phép liên quan đến Hugging Face, công ty vẫn đang nỗ lực xác định phạm vi đầy đủ của các hoạt động bất thường từ những tác nhân này, theo The Guardian ngày 26.9.

Mới nhất ngày 25.9, OpenAI cho biết các mô hình AI của họ đã làm rò rỉ 53 hình ảnh từ người dùng ChatGPT. OpenAI từ chối tiết lộ liệu những hình ảnh này do AI tạo ra hay có chứa hình ảnh người thật, đồng thời cũng không cho biết thời điểm các hình ảnh đó được đăng tải. Cùng ngày, OpenAI xác nhận các tác nhân AI của họ đã truy cập vào các trang web của chính phủ Mỹ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Bộ Thương mại, trong đó có việc truy cập dữ liệu điều tra dân số từ Bộ Thương mại.

Công ty cũng đang điều tra một nỗ lực xâm nhập trang web của Bộ Giáo dục Mỹ, theo tin từ tờ New York Times. Những tiết lộ này cho thấy một khía cạnh rủi ro mới về quyền riêng tư đối với công ty, đồng thời minh chứng cho thấy ngay cả một doanh nghiệp AI tiên phong về công nghệ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát toàn bộ các hoạt động trái phép liên quan đến các mô hình AI của mình.

ChatGPT là sản phẩm của OpenAI Ảnh: reuters

Đức và Áo triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến

Các nhà chức trách Đức và Áo đã thông báo về một cuộc tấn công thành công vào mạng lưới lừa đảo tài chính qua điện thoại, theo trang Central Banking.

Trong một thông cáo báo chí ngày 25.9, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức, Bafin, cho biết trong 3 tháng qua, họ đã ngắt kết nối 9.304 số điện thoại của Đức được sử dụng để thực hiện giao dịch mạng và lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Các đối tượng lập các sàn giao dịch giả để dụ người dân đầu tư. Vì tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển tiền vào các nền tảng này. Tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển.