Ông Putin phủ nhận chuẩn bị cho xung đột với châu Âu

"Nhiều người ở châu Âu nói rằng họ lo ngại một cuộc tấn công từ Nga và do đó tin rằng họ phải tự chuẩn bị cho các hành động thù địch, cho một cuộc chiến tranh với Nga. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: chúng tôi không chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào với châu Âu", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các phóng viên tại Saint Petersburg ngày 25.9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một diễn đàn ở St. Petersburg ngày 25.9 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, người đứng đầu Điện Kremlin nói Nga "không có động cơ thực sự" nào để leo thang căng thẳng và chỉ trích các quốc gia châu Âu có quan điểm ngược lại.

Một số đồng minh châu Âu của Kyiv đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ Nga thực hiện các cuộc tấn công ngầm trên lãnh thổ của họ, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Đầu tháng này, Đức cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig vào tháng 8, trong khi Ba Lan cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng UAV và tên lửa tấn công các quốc gia đang hỗ trợ Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những cáo buộc chống Nga được lan truyền là vô căn cứ, sai sự thật và phi lý, đồng thời cho biết Moscow coi sự cuồng loạn chống Nga ở châu Âu sau vụ việc tại Leipzig là một động thái leo thang đã được lên kế hoạch từ trước, theo TASS.

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Mặt khác, Tổng thống Putin cho biết thêm rằng Moscow đang cân nhắc lập trường về việc có nối lại đàm phán hòa bình với Kyiv hay không, sau các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhắm vào Nga.

"Về các đề xuất nối lại đàm phán, đúng vậy, tất cả đều đang được xem xét và mọi khả năng đều có thể xảy ra - nhưng sau tất cả những gì họ đã làm, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi cần thiết để đáp trả", ông Putin nói.