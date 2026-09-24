Mỹ mời ông Putin gặp ông Trump, Kremlin nói sẽ xem xét

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23.9, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga về cuộc xung đột tại Ukraine, bất chấp những nỗ lực chấm dứt chiến sự đang bị đình trệ, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Alaska hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

"Để giải quyết vấn đề, bạn phải gặp gỡ những người mà bạn có bất đồng với họ hoặc những người mà bạn có thể có mâu thuẫn. Vì vậy, chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị G20. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để ông ấy không chỉ trao đổi với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời này", ông Rubio nói.

Ông Putin và ông Trump từng gặp nhau tại thành phố Anchorage (bang Alaska, Mỹ) vào tháng 8.2025, nhưng ông Putin chưa từng đến thăm phần lãnh thổ chính của Mỹ (48 tiểu bang liền kề) kể từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022. Tiểu bang Alaska nằm ở phía tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Canada và tách rời khỏi phần lãnh thổ chính của Mỹ.

Đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "ghi nhận và trân trọng lời mời này". "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định và thảo luận về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao", ông Peskov nói thêm.

Mặt khác, ông Rubio cũng cho biết Tổng thống Trump có thể sẽ gặp lại Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11 cũng như tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12. Ông Tập đã đến Washington D.C vào ngày 23.9 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước.