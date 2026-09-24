Ukraine sẵn sàng ngừng bắn trên biển Đen, chờ Nga phản hồi

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nền tảng Crimea bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 23.9, Tổng thống Zelensky cho biết Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các phương án nhằm khôi phục hoạt động hàng hải an toàn cho tàu thương mại trên biển Đen.

"Chúng tôi đang chờ phản hồi từ Nga. Ukraine sẵn sàng bảo đảm an ninh hàng hải và an ninh lương thực ở biển Đen nếu Nga cũng sẵn sàng thực hiện những bước đi thực chất nhằm giảm leo thang. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó", Reuters dẫn lời ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia sự kiện tại thành phố New York (Mỹ) ngày 22.9.2026 ẢNH: REUTERS

Hoạt động vận tải trên biển Đen thời gian qua chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng của cả 2 phía. Khu vực này giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung ngũ cốc cho nhiều nước ở châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng muốn thúc đẩy một thỏa thuận hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trước mùa đông. Ông Zelensky cho biết vấn đề trên đã được đề cập trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.9.

Lãnh đạo Ukraine cho hay ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp 3 bên có sự tham dự của ông Trump.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23.9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cả Moscow và Kyiv đều thể hiện quan tâm đối với một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế liên quan đến an ninh lương thực và năng lượng.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đến nay chưa công khai ủng hộ các đề xuất trên. Trước cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Rubio, Điện Kremlin cho biết không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn với Ukraine, song vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23.9, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định nước này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Bộ Ngoại giao Nga cũng tái khẳng định Moscow vẫn theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.