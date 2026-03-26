Ông Zelensky: Mỹ gây sức ép về điều kiện hòa bình Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 25.3, ông Zelensky cho hay: "Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo an ninh ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút quân khỏi Donbass".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 25.3.2026 ẢNH: REUTERS

Mỹ đang thúc đẩy chấm dứt nhanh cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, trong bối cảnh Washington phải xử lý căng thẳng tại Trung Đông. Ông Zelensky nhận định cách tiếp cận này đồng nghĩa gia tăng áp lực lên Ukraine.

"Trung Đông chắc chắn có tác động đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, và tôi nghĩ là cả những bước đi tiếp theo của ông ấy. Theo tôi, thật không may là Tổng thống Trump vẫn lựa chọn chiến lược gây thêm áp lực lên phía Ukraine", ông nói.

Hiện có vòng đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã diễn ra trong năm nay, song nhiều vấn đề then chốt vẫn bế tắc, đặc biệt là các đảm bảo an ninh dài hạn cho Kyiv. Theo ông Zelensky, hai câu hỏi lớn chưa có lời giải là nguồn tài trợ vũ khí và phản ứng của đồng minh nếu Nga tái tấn công.

Ông Zelensky nói thêm rằng văn kiện Mỹ - Ukraine về đảm bảo an ninh đã "hoàn thiện 100%" vào tháng 1, nhưng vẫn cần chỉnh sửa thêm sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Miami (bang Florida, Mỹ) gần đây.

Lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc rút quân khỏi Donbass sẽ làm suy yếu năng lực phòng thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Ukraine và châu Âu. Trong khi đó, Nga coi việc kiểm soát toàn bộ khu vực này là mục tiêu cốt lõi và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của Nga trong 2 năm qua khá chậm. Các nhà phân tích quân sự nhận định có thể sẽ mất một thời gian dài và một lượng nhân lực đáng kể để kiểm soát toàn bộ Donbass.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng đặt nghi vấn Nga có sẵn sàng hy sinh thêm binh sĩ để kiểm soát khu vực Donbass hay không.

Vòng đàm phán giữa quan chức 3 bên tiếp theo đã bị hoãn do xung đột Iran, làm gia tăng lo ngại tiến trình hòa bình tiếp tục đình trệ. Ông Zelensky cho rằng một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine có thể là chìa khóa để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Trong khi đó, Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot, dù nguồn cung còn hạn chế.

Hiện phía Mỹ và Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.