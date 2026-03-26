Chiến sự Ukraine ngày 1.491: Ukraine tấn công Nga dồn dập chưa từng có?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 389 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào 12 vùng của Nga và bán đảo Crimea từ 23 giờ ngày 24.3 đến 7 giờ ngày 25.3 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS. Số UAV đó bị bắn hạ tại các tỉnh Bryansk, Smolensk, Kaluga, Kursk, Tver, Oryol, Belgorod, Tula, Pskov, Novgorod, Vologda, Leningrad và Moscow, cũng như trên bán đảo Crimea.

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 23.3 cho thấy khói bốc lên từ cảng dầu tại thị trấn Primorsk thuộc tỉnh Leningrad của Nga sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine

Ảnh: AFP

Đây là đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga dồn dập nhất từ trước tới nay, theo ước tính của TASS.

Trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Belgorod ngày 25.3 cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công các khu vực dân cư bằng gần 120 UAV trong 24 giờ, theo TASS. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 2 người bị thương và gây thiệt hại cho một số ô tô, ngôi nhà và cơ sở.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của tỉnh Leningrad viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng có tới 56 chiếc UAV đã bị phá hủy trong tỉnh. Ông còn viết rằng vụ tấn công đã gây ra đám cháy tại cảng Ust-Luga và khiến mái của một tòa nhà dân cư ở thị trấn Vyborg bị hư hại. Ông khẳng định theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.

Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine Robert Brovdi ngày 25.3 tuyên bố UAV nước này đã tấn công cảng Ust-Luga, một cảng xuất khẩu lớn. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng tuyên bố quân đội đã tấn công một tàu phá băng của Nga tại nhà máy đóng tàu Vyborg ở tỉnh Leningrad, theo Reuters.

Đến tối 25.3 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố của bên kia.

Ukraine phá hủy bệ phóng tên lửa bội siêu thanh ở Crimea

Trang tin The Kyiv Independent ngày 25.3 dẫn thông báo từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) khẳng định lực lượng nước này đã phá hủy một bệ phóng tên lửa bội siêu thanh Zircon của Nga ở bán đảo Crimea trong một cuộc tấn công vào đêm 24.3.

Cũng theo tuyên bố từ GUR, một bệ phóng Bastion-M đã bị phá hủy cùng với hai tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon, trong khi một bệ phóng khác bị hư hại. Quân đội Ukraine còn khẳng định 7 binh sĩ Nga đóng ở Crimea đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công.

Zircon là tên lửa hành trình bội siêu thanh của Nga, khó bị đánh chặn. Các quan chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa này trong các cuộc tấn công vào những khu vực dân sự trên khắp Ukraine.

Crimea trở thành căn cứ quan trọng cho các hoạt động quân sự của Nga kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014. Lực lượng Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo, nhằm làm suy yếu khả năng phòng không, hải quân và các tuyến đường tiếp tế của Nga.

Đến tối 25.3 chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Nga phóng gần 1.000 UAV vào Ukraine trong 24 giờ?

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ước tính Nga đã phóng gần 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào Ukraine trong 24 giờ từ ngày 23 đến ngày 24.3. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất của Nga vào Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cuộc oanh tạc này bao gồm một đợt tấn công vào ban ngày hiếm hoi hôm 24.3, khi Nga phóng hơn 550 UAV tự sát vào khu vực miền trung và miền tây Ukraine, theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.3 tuyên bố quân đội Nga đã kiểm soát khu dân cư Nikiforovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong 24 giờ, theo TASS.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.360 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong cùng thời gian, hệ thống phòng không đã đánh chặn 543 UAV của Ukraine và 3 rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất).

Đến tối 25.3 chưa có thông tin về phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên.

