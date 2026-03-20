Thế giới

Ukraine lo cạn tên lửa phòng không

Trí Đỗ
20/03/2026 05:28 GMT+7

Lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea trong đêm 18.3 rạng sáng 19.3, theo The Kyiv Independent.

Ông Mikhail Razvozhaev, được Nga bổ nhiệm phụ trách Sevastopol, cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 27 UAV khi chúng tiếp cận thành phố. Vụ tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và 2 người bị thương. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. 

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã ghi nhận 235 cuộc giao tranh dọc chiến tuyến, trong đó ác liệt nhất tại các khu vực Pokrovsk và Kostiantynivka (đều thuộc Donetsk, miền đông Ukraine).

Tổng thống Zelensky tại London (Anh) ngày 17.3

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 18.3 cảnh báo nước này có nguy cơ thiếu hụt tên lửa phòng không, khi xung đột Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba và làm phân tán nguồn lực đồng minh của Kyiv. 

Trả lời BBC, ông Zelensky nhận định: "Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cuộc chiến kéo dài ở Iran là lợi thế. Nó không chỉ đẩy giá năng lượng tăng mà còn làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ và các nhà sản xuất vũ khí phòng không, khiến Ukraine suy giảm năng lực phòng thủ".

Liên quan tiến trình hòa đàm, TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19.3 xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine hiện đang tạm dừng, đồng thời cho rằng xung đột Mỹ - Iran có thể tạo thêm áp lực buộc Kyiv phải chấp nhận thỏa hiệp. 

Trong một diễn biến khác, hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) kéo dài 2 ngày bắt đầu từ 19.3 tại Bỉ, dự kiến tập trung thảo luận tình hình Ukraine và các biện pháp gia tăng sức ép lên Nga. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang CH Czech Karel Rehka cùng ngày cho biết nước này đang tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và đã làm mọi điều có thể để hỗ trợ Ukraine.

