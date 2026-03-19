Chiến sự Ukraine ngày 1.484: Ông Zelensky đến Madrid, Kyiv đã bắn bao nhiêu tên lửa phương Tây?

UAV đánh chặn Sting của Ukraine ẢNH: REUTERS

Hãng TASS ngày 18.3 đưa ra ước tính rằng lực lượng Ukraine đã phóng các tên lửa đạn đạo ATACMS cùng các tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP khoảng hơn 500 lần kể từ đầu chiến sự.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2023, khi phương Tây bắt đầu cung cấp tên lửa, lực lượng Ukraine đã bắn khoảng 120 tên lửa Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp, cũng như 13 tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ.

Các cuộc tấn công dữ dội nhất bằng tên lửa Mỹ xảy ra vào năm 2024, với khoảng 220 lần. Ukraine cũng đã sử dụng hơn 90 tên lửa Storm Shadow và SCALP.

Năm 2025, số lượng các cuộc tấn công giảm, Ukraine phóng khoảng 45 tên lửa Storm Shadow và SCALP, cùng 24 tên lửa ATACMS. Trong tháng 3.2026, Ukraine tấn công khu vực Bryansk bằng 7 tên lửa của Anh.

Như vậy, Ukraine đã sử dụng hơn 500 tên lửa phương Tây, phần lớn trong số đó là tên lửa Storm Shadow của Anh và ATACMS của Mỹ. Tên lửa SCALP của Pháp được sử dụng ít hơn đáng kể, kết hợp với tên lửa của Anh.

Storm Shadow/SCALP-EG là tên lửa hành trình phóng từ máy bay của Anh-Pháp, được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại và bộ xử lý tích hợp GPS. Khả năng bay ở độ cao cực thấp khoảng 30-40m, cho phép nó nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không. Phiên bản của Anh là Storm Shadow có tầm bắn 560 km.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có nhiều nâng cấp và được trang bị hệ thống dẫn đường GPS/INS, đảm bảo độ chính xác tấn công cao.

Hàng trăm loại UAV

Về máy bay không người lái (UAV), chuyên gia Dmitry Kuzyakin tại Trung tâm Giải pháp không người lái tích hợp của Nga cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng khoảng 500 loại khác nhau trong cuộc xung đột.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các chuyên gia của trung tâm đã tiến hành nghiên cứu nội bộ về các loại UAV được lực lượng Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột. Thống kê tính đến năm 2026 cho thấy đối phương đang sử dụng khoảng 500 loại, với 12% là máy bay cánh cố định và 88% là loại nhiều cánh quạt. Chưa đến 1% là UAV cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) đặc biệt", TASS dẫn lời ông Kuzyakin cho biết.

Chuyên gia này lưu ý rằng các UAV của Ukraine bao gồm cả UAV do nước này sản xuất và những máy bay được lắp ráp ở nước ngoài, chủ yếu từ châu Âu và các nước Baltic.

Theo ông, các phiên bản UAV cũng thay đổi liên tục nên rất khó phân loại và thống kê. Các loại UAV cánh cố định của nước ngoài chủ yếu được binh sĩ Ukraine sử dụng số lượng ít và cho các mục đích trinh sát và chuyển tiếp thông tin.

Ông Zelensky đến Tây Ban Nha

Sau chuyến công du Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.3 đến Madrid trong chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha.

"Tổng thống (Zelensky) đang làm việc tại Madrid. Ông ấy vừa đến Công ty Sener Aerospace & Defense. Tại đây, ông ấy sẽ kiểm tra các mẫu thiết bị và quy trình sản xuất", theo trang The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Serhii Nykyforov của Tổng thống Ukraine.

Sener Aerospace & Defense là một bộ phận thuộc Tập đoàn kỹ thuật Sener của Tây Ban Nha, chuyên sản xuất các hệ thống và linh kiện cho vệ tinh, thông tin liên lạc, dẫn đường tên lửa và các công nghệ khác.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky sau cuộc gặp, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ euro cho Ukraine.

Gói viện trợ này, được tài trợ một phần bởi Chương trình SAFE của Liên minh châu Âu (EU), sẽ tập trung vào việc sản xuất chung với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Với gói viện trợ mới nhất này, "sự hỗ trợ của Tây Ban Nha trong cuộc chiến này sẽ đạt 4 tỉ euro", Thủ tướng Sanchez cho biết.

Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong chuyến thăm của ông Zelensky, Ukraine và Tây Ban Nha đã ký các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, vận tải và tài chính.

Tây Ban Nha, thành viên của NATO và EU, đã cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính và các hỗ trợ khác cho Kyiv kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2022, bao gồm xe tăng Leopard 2A4 và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Ukraine tấn công xưởng máy bay Nga

Hãng Reuters ngày 18.3 dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay vận tải và chở hàng quân sự của Nga tại vùng Ulyanovsk.

Theo đó, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 16.3 và nhắm vào nhà máy Aviastar, thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga. Nhà máy này sản xuất máy bay vận tải quân sự Ilyushin-76MD-90A, máy bay tiếp nhiên liệu Ilyushin-78M-90A và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay chở hàng Ruslan.

Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Nhiên liệu cho phía đông NATO

Hãng Reuters ngày 18.3 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao NATO kêu gọi liên minh mở rộng mạng lưới đường ống nhiên liệu thời Chiến tranh lạnh về phía đông hàng trăm km nhằm đảm bảo nguồn cung cho các binh sĩ NATO trong trường hợp xảy ra xung đột.

"Xét về mặt tác chiến quân sự, việc mở rộng hệ thống đường ống về phía đông sẽ rất hợp lý", trung tướng Kai Rohrschneider, người đứng đầu Bộ Tư lệnh hỗ trợ và thúc đẩy liên quân đồng minh của NATO, cho biết.

Mạng lưới đường ống dẫn của NATO dài 10.000 km, được chôn sâu 80 cm dưới lòng đất trong thời Chiến tranh lạnh chủ yếu để phục vụ lực lượng không quân phương Tây trong cuộc xung đột với Liên Xô cũ.

Trong thời chiến, lực lượng không quân dự kiến chiếm tới 85% tổng lượng nhiên liệu quân sự tiêu thụ, theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu phương Đông (Ba Lan).

Nhiên liệu máy bay phản lực chảy qua các đường ống của NATO cũng có thể được sử dụng cho các phương tiện mặt đất nếu pha trộn với các chất phụ gia.

Trải dài qua 12 quốc gia nhưng kết thúc ở phía tây nước Đức, mạng lưới đường ống phục vụ các căn cứ quân sự như Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ, cũng như các trung tâm dân sự lớn như sân bay lớn nhất của Đức ở Frankfurt.

Các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO, trong đó có Ba Lan, từ lâu đã thúc đẩy việc mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu này.