Mỹ - Ukraine công bố kết quả vòng đàm phán mới nhất

Trong thông điệp tối 22.3, ông Zelensky tiết lộ: "Có khả năng sẽ có thêm các đợt trao đổi tù binh tiếp theo (giữa Nga và Ukraine) và nếu thành hiện thực, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy ngoại giao đang phát huy hiệu quả".

Phái đoàn Mỹ - Ukraine đàm phán tại bang Florida (Mỹ) hồi tháng 11.2025 ẢNH: AFP

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trọng tâm cuộc đàm phán tại Florida là vấn đề đảm bảo an ninh và hồi hương công dân. "Chúng tôi đã đạt được tiến triển trong việc thống nhất một số quan điểm và thu hẹp các vấn đề chưa được giải quyết", ông Umerov viết trên mạng xã hội Telegram. Về phía Mỹ, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nhấn mạnh ngày đàm phán 22.3 tập trung xác định một khuôn khổ an ninh bền vững và đáng tin cậy cho Ukraine, cũng như các nỗ lực nhân đạo quan trọng trong khu vực. Trước đó, ông Witkoff cho biết các bên đã có cuộc thảo luận "mang tính xây dựng" trong ngày làm việc đầu tiên (21.3).

Tổng thống Ukraine Zelensky không nêu rõ liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục hay không, cũng như thời gian, địa điểm hoặc hình thức tổ chức trong thời gian tới. Lần gần nhất phái đoàn Nga và Ukraine thảo luận trực tiếp diễn ra hồi giữa tháng 2 tại Thụy Sĩ, do Mỹ làm trung gian. Các bên ban đầu có kế hoạch tổ chức đàm phán vào ngày 5.3 tại TP.Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), thế nhưng đã bị hoãn do tình hình chiến sự Trung Đông. Những tuần qua, phái đoàn Mỹ đã tổ chức một số cuộc gặp song phương, lần lượt với đại diện Nga và Ukraine.