Mỹ - Ukraine công bố kết quả vòng đàm phán mới nhất

Bảo Hoàng
24/03/2026 04:37 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22.3 thông báo phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine đã kết thúc 2 ngày làm việc cuối tuần tại bang Florida (Mỹ), nhằm thảo luận giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, Reuters đưa tin.

Trong thông điệp tối 22.3, ông Zelensky tiết lộ: "Có khả năng sẽ có thêm các đợt trao đổi tù binh tiếp theo (giữa Nga và Ukraine) và nếu thành hiện thực, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy ngoại giao đang phát huy hiệu quả".

Phái đoàn Mỹ - Ukraine đàm phán tại bang Florida (Mỹ) hồi tháng 11.2025

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trọng tâm cuộc đàm phán tại Florida là vấn đề đảm bảo an ninh và hồi hương công dân. "Chúng tôi đã đạt được tiến triển trong việc thống nhất một số quan điểm và thu hẹp các vấn đề chưa được giải quyết", ông Umerov viết trên mạng xã hội Telegram. Về phía Mỹ, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nhấn mạnh ngày đàm phán 22.3 tập trung xác định một khuôn khổ an ninh bền vững và đáng tin cậy cho Ukraine, cũng như các nỗ lực nhân đạo quan trọng trong khu vực. Trước đó, ông Witkoff cho biết các bên đã có cuộc thảo luận "mang tính xây dựng" trong ngày làm việc đầu tiên (21.3).

Tổng thống Ukraine Zelensky không nêu rõ liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục hay không, cũng như thời gian, địa điểm hoặc hình thức tổ chức trong thời gian tới. Lần gần nhất phái đoàn Nga và Ukraine thảo luận trực tiếp diễn ra hồi giữa tháng 2 tại Thụy Sĩ, do Mỹ làm trung gian. Các bên ban đầu có kế hoạch tổ chức đàm phán vào ngày 5.3 tại TP.Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), thế nhưng đã bị hoãn do tình hình chiến sự Trung Đông. Những tuần qua, phái đoàn Mỹ đã tổ chức một số cuộc gặp song phương, lần lượt với đại diện Nga và Ukraine. 

Hungary 'lật kèo' với EU, phủ quyết gói vay 90 tỉ euro cho Ukraine

Việc Hungary phủ quyết gói vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine đã khiến nhiều lãnh đạo liên minh chỉ trích gay gắt tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) ngày 19.3.

đàm phán Mỹ - Ukraine nga Volodymyr Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
