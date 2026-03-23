Mỹ - Ukraine đàm phán hợp tác về UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine, do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu, đã có buổi làm việc với các đối tác Mỹ trong ngày 21.3 và sẽ tiếp tục đàm phán thêm trong ngày 22.3 (giờ Mỹ).

Theo Reuters, đại diện phía Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng mô tả cuộc họp mới nhất "mang tính xây dựng", với nội dung thảo luận "tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết các vấn đề còn lại để tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện".

Nhân viên Công ty UAV Skyfall của Ukraine kiểm tra loại UAV đánh chặn P1-Sun Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết nhóm làm việc của Mỹ và Ukraine sẽ tập trung vào các văn kiện song phương và thảo luận về một thỏa thuận UAV toàn diện. Ukraine đã công khai mong muốn trao đổi kinh nghiệm trong việc đối phó mối đe dọa UAV để lấy tiền và công nghệ.

Ông Zelensky trước đó nói rằng Ukraine đã điều chuyên gia UAV đến căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan để hỗ trợ dù Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không cần sự giúp đỡ của Kyiv.

Theo Reuters, Ukraine đã dành một năm để cố gắng hoàn tất gói hợp tác UAV với Mỹ trị giá đến 50 tỉ USD. Theo đó, Ukraine sẽ chia sẻ công nghệ UAV tiên tiến cho Mỹ để đổi sự đầu tư từ Washington.