Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ - Ukraine đàm phán hợp tác về UAV

Vi Trân
23/03/2026 05:35 GMT+7

Các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đã có cuộc đối thoại trong 2 ngày cuối tuần tại TP.Miami (Mỹ) về việc khôi phục đàm phán hòa bình với Nga cũng như một thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine, do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu, đã có buổi làm việc với các đối tác Mỹ trong ngày 21.3 và sẽ tiếp tục đàm phán thêm trong ngày 22.3 (giờ Mỹ). 

Theo Reuters, đại diện phía Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng mô tả cuộc họp mới nhất "mang tính xây dựng", với nội dung thảo luận "tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết các vấn đề còn lại để tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện".

Mỹ - Ukraine đàm phán hợp tác về UAV - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty UAV Skyfall của Ukraine kiểm tra loại UAV đánh chặn P1-Sun

Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết nhóm làm việc của Mỹ và Ukraine sẽ tập trung vào các văn kiện song phương và thảo luận về một thỏa thuận UAV toàn diện. Ukraine đã công khai mong muốn trao đổi kinh nghiệm trong việc đối phó mối đe dọa UAV để lấy tiền và công nghệ. 

Ông Zelensky trước đó nói rằng Ukraine đã điều chuyên gia UAV đến căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan để hỗ trợ dù Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không cần sự giúp đỡ của Kyiv. 

Theo Reuters, Ukraine đã dành một năm để cố gắng hoàn tất gói hợp tác UAV với Mỹ trị giá đến 50 tỉ USD. Theo đó, Ukraine sẽ chia sẻ công nghệ UAV tiên tiến cho Mỹ để đổi sự đầu tư từ Washington.

Đề nghị mới của Mỹ - Ukraine đối với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin dừng tấn công Kyiv trong 1 tuần, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Tổng thống Putin đến Kyiv.

UKRAINE nga Trump Mỹ UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận