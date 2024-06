Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận ‘lịch sử’ về an ninh trong 10 năm

Tổng thống Biden (phải) và Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận an ninh bên lề hội nghị G7 ở Ý hôm 13.6 AFP

Bên lề hội nghị G7 ở Ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký kết thỏa thuận an ninh 10 năm giữa 2 nước, được nhà lãnh đạo Ukraine gọi là ngày lịch sử giữa chiến sự với Nga.

"Chúng tôi đã ký thỏa thuận mạnh mẽ nhất giữa Ukraine và Mỹ kể từ khi độc lập. Đây là một thỏa thuận về an ninh và do đó là về việc bảo vệ tính mạng con người. Đây là thỏa thuận về hợp tác và do đó là về cách các nước chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là thỏa thuận về các bước đảm bảo hòa bình lâu dài nên nó có lợi cho mọi người trên thế giới", thông cáo của Nhà Trắng dẫn lời ông Zelensky phát biểu.

Thỏa thuận này sẽ chứng kiến Mỹ cung cấp cho Ukraine một loạt viện trợ và huấn luyện quân sự trong thập niên tới, trong khi ông Zelensky cho biết điều này sẽ đóng vai trò cầu nối để đất nước của ông cuối cùng giành được tư cách thành viên NATO.

Trong cuộc họp báo chung sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Biden cho biết mục tiêu của 2 bên là tăng cường năng lực phòng vệ và răn đe đáng tin cậy của Ukraine về lâu dài.

Ông cho biết Mỹ sẽ giúp Ukraine có được điều đó không phải bằng cách điều binh sĩ Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine, mà bằng cách cung cấp vũ khí, đạn dược, chia sẻ thông tin tình báo.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện các binh sĩ Ukraine ở các căn cứ tại châu Âu và Mỹ, tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội 2 nước phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO; đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine kịp thời.

Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác của Ukraine để xây dựng một lực lượng tương lai vững mạnh, bền vững và kiên cường, cũng như hỗ trợ Ukraine phục hồi kinh tế và năng lượng, theo Tổng thống Biden.

Thỏa thuận còn bao gồm điều khoản về việc Mỹ và Ukraine phải tham vấn trong vòng 24 giờ "ở các cấp độ cao nhất" nếu Ukraine bị tấn công vũ trang trong tương lai bởi lực lượng Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang đàm phán để ký thỏa thuận an ninh với 10 nước khác. Bên cạnh đó, ông cho biết những khoản viện trợ được phê duyệt gần đây sẽ hỗ trợ Ukraine tiến hành luân chuyển thêm các binh sĩ ở tiền tuyến.

Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.