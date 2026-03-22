Nga khôi phục sử dụng sân bay vũ trụ sau tai nạn

Hạo Nhiên
22/03/2026 20:58 GMT+7

Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) hôm 22.3 đã phóng rốc két từ Bãi 31 của sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên sử dụng lại nơi này sau khi địa điểm bị hư hại trong vụ phóng phi thuyền với Mỹ.

Nga khôi phục hoạt động sân bay vũ trụ Baikonur sau sự cố phi thuyền với Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh chụp video truyền hình trực tiếp từ Roscosmos vào ngày 22.3 cho thấy một tên lửa đẩy mang theo tàu chở hàng không có người khởi hành đến Trạm Không gian Quốc tế (ISS) ở quỹ đạo trái đất

ảnh: afp/Roscosmos

Bãi 31 của sân bay vũ trụ Baikonur là bãi phóng duy nhất còn hoạt động của Nga cho các sứ mệnh đưa phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), theo AFP hôm 22.3.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một phần của bãi phóng tàu vũ trụ đã bị sụp đổ trong quá trình đưa tàu Soyuz MS-28 mang theo các phi hành gia Nga và Mỹ lên trạm không gian.

Cụ thể, phi thuyền Soyuz MS-28 đã mang theo nhà du hành vũ trụ Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev cùng phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Chris Williams, rời khỏi sân bay vũ trụ Baikonur vào 4 giờ 27 hôm 27.11.2025 (giờ địa phương).

May mắn là sự cố ở bãi phóng không gây ảnh hưởng gì đối với tàu. Tàu Soyuz sau đó đã kết nối thành công với Trạm Không gian Quốc tế, theo Roscosmos.

Sau thời gian đánh giá thiệt hại và tiến hành sửa chữa, bãi phóng đã quay lại hoạt động vào ngày 22.3.

Roscosmos truyền hình trực tiếp vụ phóng lại phi thuyền ở Bãi 31, theo đó tên lửa đẩy mang theo tàu vận tải hàng Progress MS-33 lên ISS.

"Chuyến bay diễn ra bình thường", một nhà bình luận của Roscosmos phát biểu trong lúc truyền hình trực tiếp.

Sân bay vũ trụ Baikonur nằm ở Kazakhstan, nhưng cho Nga thuê theo hợp đồng kéo dài ít nhất đến năm 2050.

Không gian vũ trụ hiện nằm trong số vài lĩnh vực hiếm hoi đến nay tiếp tục chứng kiến sự hợp tác Mỹ - Nga. Theo hợp đồng năm 2020, NASA trả cho Roscosmos khoảng 90 triệu USD cho một chỗ ngồi trên tàu vũ trụ Soyuz.

Sân bay vũ trụ Nga bị hư hại sau vụ phóng phi thuyền với Mỹ

Sân bay vũ trụ Nga ở Kazakhstan đã bị hư hại theo sau vụ phóng phi thuyền hôm 27.11 đưa tổ phi hành gia Mỹ - Nga mới cho sứ mệnh luân phiên ở Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

