Chiến sự Ukraine thêm nhiều diễn biến căng thẳng

Binh sĩ Ukraine bắn rơi UAV gần một tòa nhà bị tập kích ở Zaporizhzhia ngày 21.3

Ka-52 là trực thăng trinh sát và tấn công thường được Nga sử dụng để nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép, binh lính và các mối đe dọa trên không. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công một cơ sở công nghiệp then chốt ở tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết cơ sở này là Nhà máy luyện kim Alchevsk, bị tấn công vào đêm 20.3. Nhà máy này được sử dụng để sản xuất vỏ đạn pháo và sản xuất, sửa chữa giáp cho các thiết bị quân sự của Nga. Quân đội Ukraine cho biết đang đánh giá thêm về mức độ thiệt hại cụ thể tại đây.

Cũng trong ngày 21.3, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết Ukraine phóng hơn 280 UAV tấn công Nga trong đêm, một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. AFP dẫn lời Thống đốc Yuri Slyusar tại vùng Rostov của Nga cho hay lực lượng phòng không tại vùng này đã bắn rơi khoảng 90 UAV. Viết trên mạng xã hội, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 27 UAV hướng đến thủ đô đã bị đánh chặn. Tại vùng Saratov, Thống đốc Roman Busargin cho biết 2 người bị thương và một số ngôi nhà bị thiệt hại do UAV tấn công. Theo TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 283 UAV bị đánh chặn.

Tại Ukraine, Tỉnh trưởng Chernihiv, ông Viacheslav Chaus, cho biết phần lớn tỉnh này bị mất điện vào ngày 21.3 sau đợt tấn công bằng UAV của Nga. Trang Ukrainska Pravda đưa tin Nga tấn công bằng 154 UAV trong đêm 20.3 và sáng 21.3, trong đó Ukraine vô hiệu hóa 148 chiếc. Tại tỉnh Zaporizhzhia, UAV phóng trúng một ngôi nhà khiến 2 người thiệt mạng. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.