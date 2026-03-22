Chiến sự Ukraine thêm nhiều diễn biến căng thẳng

Khánh An
22/03/2026 03:00 GMT+7

Trang The Kyiv Independent ngày 21.3 dẫn thông cáo của Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine cho biết các đơn vị máy bay không người lái (UAV) của nước này đã bắn rơi một trực thăng Ka-52 của Nga tại tỉnh Donetsk.

Chiến sự Ukraine thêm nhiều diễn biến căng thẳng - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn rơi UAV gần một tòa nhà bị tập kích ở Zaporizhzhia ngày 21.3

Ảnh: Reuters

Ka-52 là trực thăng trinh sát và tấn công thường được Nga sử dụng để nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép, binh lính và các mối đe dọa trên không. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công một cơ sở công nghiệp then chốt ở tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết cơ sở này là Nhà máy luyện kim Alchevsk, bị tấn công vào đêm 20.3. Nhà máy này được sử dụng để sản xuất vỏ đạn pháo và sản xuất, sửa chữa giáp cho các thiết bị quân sự của Nga. Quân đội Ukraine cho biết đang đánh giá thêm về mức độ thiệt hại cụ thể tại đây.

Cũng trong ngày 21.3, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết Ukraine phóng hơn 280 UAV tấn công Nga trong đêm, một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. AFP dẫn lời Thống đốc Yuri Slyusar tại vùng Rostov của Nga cho hay lực lượng phòng không tại vùng này đã bắn rơi khoảng 90 UAV. Viết trên mạng xã hội, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 27 UAV hướng đến thủ đô đã bị đánh chặn. Tại vùng Saratov, Thống đốc Roman Busargin cho biết 2 người bị thương và một số ngôi nhà bị thiệt hại do UAV tấn công. Theo TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 283 UAV bị đánh chặn.

Hungary 'lật kèo' với EU, phủ quyết gói vay 90 tỉ euro cho Ukraine

Tại Ukraine, Tỉnh trưởng Chernihiv, ông Viacheslav Chaus, cho biết phần lớn tỉnh này bị mất điện vào ngày 21.3 sau đợt tấn công bằng UAV của Nga. Trang Ukrainska Pravda đưa tin Nga tấn công bằng 154 UAV trong đêm 20.3 và sáng 21.3, trong đó Ukraine vô hiệu hóa 148 chiếc. Tại tỉnh Zaporizhzhia, UAV phóng trúng một ngôi nhà khiến 2 người thiệt mạng. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Tin liên quan

Ukraine lo cạn tên lửa phòng không

Ukraine lo cạn tên lửa phòng không

Lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea trong đêm 18.3 rạng sáng 19.3, theo The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 1.485: Hai bên liên tục tấn công

Chiến sự Ukraine ngày 1.486: Pháp bắt tàu từ Nga, Ukraine đàm phán với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine UKRAINE Nhà máy luyện kim Alchevsk tỉnh Zaporizhzhia
